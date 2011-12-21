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Politika

AKP'li vekiller diretti ama Erdoğan reddetti!

Başbakan Erdoğan, '3 dönem yasağının' kaldırılması ya da yumuşatılması için gelen tüm talepleri elinin tersiyle itti.

21 Aralık 2011 02:00

T24 - Başbakan Erdoğan, '3 dönem yasağının' kaldırılması ya da yumuşatılması için gelen tüm talepleri reddetti.

Bugün'ün haberine göre bu yasağın kaldırılmasına yönelik taleplere Başbakan Erdoğan'ın geçit vermedi. 



AK Parti tüzüğünde parti yöneticileri ile milletvekilleri ve belediye başkanları için üç dönemden fazla seçilme yasağı bulunuyor. Bu yasak AK Parti ilçe kongrelerinde uygulanmaya başlandı. Üç dönemdir ilçe başkanlığı veya ilçe yönetim kurulu üyeliği yapan isimler yeniden aday gösterilmedi.


Önemli isimleri etkileyecek

Tüzükteki yasak nedeniyle Başbakan Erdoğan başta olmak üzere bakanlar ve parti yöneticileri bir daha dönemi milletvekili olamayacak.

Bu isimler arasında Erdoğan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bakanlardan Bülent Arınç, Ali Babacan,Beşir Atalay, Bekir Bozdağ, Faruk Çelik, Mehdi Eker, Sadullah Ergin, Egemen Bağış, Hayati Yazıcı, Taner Yıldız, Nihat Ergün ve Binali Yıldırım da bulunuyor.

AK Parti yöneticilerinden Hüseyin Çelik, Haluk İpek, Bülent Gedikli, Salih Kapusuz ve grup yöneticilerinden Nurettin Canikli ve Mustafa Elitaş da milletvekili olamayacak isimler arasında yer alıyor.



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