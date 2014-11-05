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Politika

AKP'li vekiller Davutoğlu'na şikayet etti, Yalçın Akdoğan özür diledi

AKP'nin Afyon kampında masaya yatırılan çözüm süreci, vekillerle Yalçın Akdoğan arasında krize yol açtı

05 Kasım 2014 09:53

AK Parti’nin Afyon kampında, ağırlıklı olarak Çözüm Süreci tartışılırken, zaman zaman milletvekillerinin toplantıları yöneten bakanlara eleştirileri oldu. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, toplantıda, “Bu eleştirileri kaydediyorum, ilerde değerlendiririz” sözleri nedeniyle daha sonra özür diledi.

 

Kırma-kırılma sorunu

 

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine  göre kampta, üç ayrı salonda ‘Çözüm Süreci’, ‘ekonomi’ ve ‘dış politika’ başlıklı toplantılar yapıldı. Milletvekillerinin büyük bölümü, Çözüm Süreci toplantısına ilgi gösterirken, toplantıya katılan bakanlara eleştirilerde bulundular. Eleştiriler, “Süreçle ilgili alınan kararların milletvekillerine haber verilmediği”, “HDP ve İmralı’nın süreçle ilgili samimi olmadığı” başlıklarında yoğunlaştı. Akdoğan’ın, eleştirileri not ettiği ve ilerde değerlendirileceği şeklindeki sözleri milletvekillerini rahatsız etti. Toplantıya, Bakan Akdoğan ile Milletvekili Şamil Tayyar’ın atışması ve Mehmet Metiner’in itirazları damga vurdu. Akdoğan, “Beni eleştiriyorsunuz ama ben çözüm sürecinden doğrudan sorumlu olan bakan değilim” demek zorunda kaldı.

 

Bakan özür diledi

 

Milletvekilleri bu konuyu Başbakan Ahmet Davutoğlu’na ilettiler. Davutoğlu, böyle bir üslubun doğru olmayacağını, toplantıları milletvekillerinin eleştirilerini dile getirmeleri için yaptıklarını ifade etti. Davutoğlu ile konuşan Akdoğan, bir sonraki oturumda, “Bir akademisyen olarak, eleştirileri değerlendirmek için kaydettiğimi dile getirirken, bazı arkadaşlarımı üzmüş olabilirim, farklı bir amacım yoktu, hepinizden özür diliyorum. Kimseyi kırmak gibi bir niyetim yok” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Başbakanlığı döneminde tüm toplantılarda yaşananları “kara kaplı defterine” yazıyordu.

 

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