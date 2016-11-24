AKP'li vekiller birbiriyle çelişen 3 önerge verdi, komisyon karıştı

TBMM Sanayi, Ticaret ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu'nda AKP'r birbiriyle çelişen üç farklı önerge verince komisyon kilitlendi. Önergelerdeki çelişkiler için komisyon görüşmelerine ara verildi ve sonra görüşmelere devam edildi. Serbest Bölgeler Kanun Tasarı görüşmelerinde AKP tarafından birbiriyle çelişen üç ayrı önerge sunuldu. 'Milli Savunma Bakanlığı görüşü alınır' ifadesi yer alan önerge, bakanlığı görüşü alınmayacağı gerekçesiyle sunulunca iktidar partisi soğuk terler döktü. Hatalar zinciri birbirine izleyince muhalefet isyan etti.

CHP'nin Komisyon Üyesi Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Didem Engin, Tahsin Tarhan, İrfan Bakır, Akif Ekici ortak bir açıklama yaparak durumu şöyle anlattı:

“Kendi kanun tasarısı hakkında dersine yeterince çalışmamış bir bakanlık ve AKP milletvekilleriyle karşı karşıyayız. Kanun yapma işi, çelişkili önergeler arasında bilmece, bulmaca çözme mesaisine dönüştü.

"Tam tersi madde ve önerge"

"Bir AKP önergesini tartışırken aynı konuda tam tersi bir AKP önergesiyle karşı karşıya kaldık. İmza atan AKP vekilleri dahi duruma hayret ederlerken, bazıları önergeyi anlamaya çalışırken arka odalardan, bürokratlardan tam tersi bir madde ve önerge getirilmiştir."

"Kim, hangi önergeyi imzaladığını bilmiyor"

"Bugünkü haliyle Meclis, bürokratik vesayete terk edilmiş, konuyla ilgili kurum ve kuruluşların sözü arkaya itilmiştir. Alt komisyon kurulması gereken bir durum var iken bu yapılmamıştır. Kritik olan bu kanun tasarısına ilişkin kim hangi önergeye imza verdiğini bilmiyor, Bakan hangi önergeyi anlattığını açıklayamıyor. İmzacı vekiller tekliyor, dersine çalışmadıkları için konuyu izah edemediler."

"Sürekli ara verildi"

Hükümet tasarısı 9 ay önce gelmiş, uzun süre komisyonda bekletilmiştir. Başbakan değişmiş, bakan değişmiş, daha sonra önümüze getirilmiştir. Komisyon ve bakanlık geçen hafta bu gelen tasarıya göre sunum yaptı, biz de hazırlandık. Dün kanun tasarısı için toplantıya başladık ama bir türlü maddelerin görüşülmesine geçilemedi, iktidar kadroları sürekli ara verdi.

Dün sabah 10’dan akşam 5’e kadar bekledik, komisyon bir türlü başlayamadı ve bugüne ertelendi. Bugün sabah 11’de ancak başlayan komisyonda bir de gördük ki, Bakanlık ve AKP Milletvekilleri kanunun her maddesinde son dakika önergeleriyle işi çıkılmaz hale getirmiştir.

Komisyon çalışmaları sırasında,önergelerinin gerekçesini değiştirmeyi unutuyorlar, önergede “Milli Savunma Bakanlığından görüş alınır” diyor ama önerge gerekçesi “alınmaz” diyor.

Önergeler komisyonun yan odasında bürokratlarca hazırlanıyor ama ne vekillerin, ne de sivil toplum örgütlerinin ve meslek örgütlerinin haberi var. İçeride önergelerin ne anlattığını anlamaya çalışıyoruz ama dışarıda Meclis üzerinde tam bir bürokratik vesayet uygulanıyor.

"Yazımı bile hatalı"

Önergelerin yazımı dahi hatalı biçimde önümüze sunuluyor. Kanunun hangi maddesinde, hangi değişikliğin yapıldığını anlayalım, gelin alt komisyon kuralım diyoruz ama reddediliyor.

Bu şekilde yasa yapmak, Meclis iradesinin ne hale getirildiğinin açık özetidir.Biz, sağlıklı yasa yapma sürecinin bizzat iktidar eliyle tıkandığını, Meclis iradesinin hiçe sayıldığını bugün açıkça görüyoruz.