AKP'li vekiller birbirine girdi!

Malatya AKP il danışma toplantısına iki vekilin sözlü tartışması damgasını vurdu. Seçildiklerinden bu yana ortak hareket etme kararı alan milletvekilleri Ömer Faruk Öz ile İhsan Koca'nın arasını bozan konu ise devlet Hastanelerinin aynı çatı altında toplanması oldu.

Malatya AKP teşkilatının katıldığı il danışma toplantısına Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile Malayya Milletvekilleri de katıldı. Oturum başkanlığını İhsan Koca'nın yaptığı il danışma toplantısında kürsüye çıkan AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Malatya'daki 2 devlet hastanesinin aynı çatı altında birleştirilmesi eleştirdi.

Öz, "Sayın Başbakanımız hep bürokratik oligarşi diyor. Bürokratlar bazı projeler hazırlıyorlar, bizim önümüze getiriyorlar. Yerse. Hayır. Şunu bilsinler ki, ne Malatya'da, ne Türkiye'de bu millete bir şeyleri dayatmanın hakkında yok, haddi de değil. Bunu özellikle belirtiyorum. Eğer bir şey yapıyorsak, mutlaka benim teşkilatımla paylaşacaksın. Teşkilatımla bunu millet ile paylaşacak. Milletim, kamuoyu buna razı oluyorsa, yapılacak. Yoksa 'ben yaptım, oldu' mantalitesi ile birilerini mutlu etmek için ne Malatya'da, nede Türkiye'de bir proje gerçekleşmez. Gerçekleşmeyecekte. çok açık ve net söylüyorum. Benim milletime kimsenin eziyet çektirmeye hakkı da yok, haddi de yok. Bunu özellikle belirtiyorum" diye konuştu.

Koca'dan Öz'e: Basın önünde konuşma

Oturum başkanı İhsan Koca, Öz'e dönerek bu tür konuları basın önünde değil de parti içinde konuşulmasını istedi. Bunun üzerine Öz, "Sayın vekilim, siz kendi görüşünüzü belirtmişsiniz, ben kendi görüşümü belirttim" dedi.

Öz'ün sözünü kesen Koca, "Burada Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştiriyoruz. Sizin konuşmalarınız teşkilat çalışmalarını, aksaklıklar, eksiklikler üzerine ve güncel konular üzerinedir. Bunun dışındaki konuşmalarınız, değerlendirmeleriniz basına kapalı bölümde parti iç çalışması olarak yapılabilir. Baş üstüne. bu konuda size sınırlandırma getirmemiz söz konusu değildir. Ama milletvekilleri arasında bir ihtilaf varmış, teşkilat ile milletvekilleri arasında ihtilaf varmış gibi, bir birimizden habersizmiş, diyalog kurmakta zorlanıyormuşuz gibi ayrı ayrı basına açıklamalar yapılması, bu hem partimize, hem de şahıs olarak bizlere zarar vermektedir. Bu hususu özelikle ifade etmek istiyorum. Sizi de bu konuda hassasiyet göstermeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Gittikçe büyüyen sözlü tartışma şu diyaloglarda devam etti;

Öz: "Sayın vekilim sen basın açıklaması yaparken bana mı tanıştın, açıklama yaptın. Yok. Değerli arkadaşlar ben şunu söylüyorum, milletvekilleri olarak hep birlik beraberlik çalışacağız. Ama biz gerektiğinde farklı da düşünebileceğiz. Malatya'da böyle bir proje olduğunu kamuoyundan saklamanın bir anlamı yoktur"

Koca: "Bu konuyu kamuoyundan saklayan yok. Siz bilmiyorsanız, bu sizin eksikliğinizdir"

Öz: "Bir sağlık müdürü oturup karar veriyorsa, yanlış yapıyordur. Burada yüz tane yetkili vardır. Ben tekrar söylüyorum, kimse kimsenin konuşmasını engelleyemez".

Koca: "Ben burada Divan Başkanı'yım"

Öz: "Olabilir, konuşmamı engelleyemezsiniz. Üslubunuza lütfen dikkat ediniz, hiç yakışmıyor. Bir milletvekili olarak, bir divan başkanı olarak bu üslubu yadırgadığımı tüm Malatya kamuoyu adına kınıyorum. Teşkilatım nerede ben oradayım. Malatya kamuoyu nerede ben oradayım"

Koca: "Sayın vekil, Malatya kamuoyu hastanenin Şeker Fabrikası arazisine yapılmasına karşı. Ona da karşı mısınız ?"

Öz: "Evet"

Koca: "Malatya kamuoyu, sizin açıklamanızda, Batı'dan gelen hastaların Doğu'ya gitmesinde sıkıntı çekeceğini söylüyorsunuz. Yarın hastane Şeker Fabrikası'na yapılırsa, Doğu'dan gelen hastaların çekeceği sıkıntılara ne diyeceksiniz?"

Öz: "Ben söylediklerimin arkasındayım. 2 sene sonra yapılacak bir işin, şuanda 2 sene sonra sisteme oturtmak, milleti allak, pullak edip, özel hastanelerin para kazanmasına müsaade etmeyeceğim"

Koca: "Kendi kendine rol yapma. eğer parti içinde bir ihtilaf varsa, bu parti içinde basına kapalı olarak konuşulurdu, görüşülürdü. Bunun basının önünde konuşulması, sanki partide bir çatlak varmış, birbirine girmişler görüntüsü veriyor. Bunu benim kabul etmem mümkün değil. AKP 8 yıldır kemik gibi tek yumruk olmuştur. Bugünkü tartışmaya rağmen bundan sonrada tek yumruk olarak icraatlarına devam edecektir. kimsenin bireysel gücü buna engel olamayacaktır. Milletimiz bize yetki vermiştir ama, bize kelle kesme, kelle koparma yetkisi vermemiştir. Öyle gelişi güzel,duyumlarla bu memleket yönetilemez. Biz burada kelle kesen, kelle koparan insanlar değiliz".

Öz kürsüyü terk etti



Mileltvekili Ömer Faruk Öz daha sonra kürsüyü terk etti ve protolde ayrılan yerine oturdu.Bu sırada iki vekilin sözlü tartışmaları burada da devam etti.İl Danışma toplantısında iki AKP'li vekilin tartışmasına yol açan konu ise Malatya Devlet Hastanesi, Beydağı Devlet Hastanesi ve Yeşilyurt Mahmut Çalık Devlet Hastanesi'nin aynı başhekimlik altında toplanmasına karar verilmiş ve bu uygulama Malatya'daki birçok sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmişti.Milletvekili Ömer Faruk Öz'de yazılı bir açıklama yaparak, bu uygulamanın Malatya'lıları mağdur edeceğini ifade etmişti.