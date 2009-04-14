AKP’li vekiller Bakü'nün davetini kabul etmedi







Azerbaycan Milli Meclisi'nde yarın düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki son gelişmelerle ilgili konferansa davet edilen AKP milletvekillerinin Bakü'ye gelmeyecekleri bildirildi.



Konferansı organize eden partilerden Ana Vatan'ın başkanı Fezail Ağamalı, Ermenistan sınırlarının açılması konusu ve Dağlık Karabağ sorununun ağırlıklı olarak tartışılacağı bu toplantıya AKP'den davet edilen milletvekillerinin son anda gelmekten vazgeçtiklerini açıkladı. Ağamalı, Türkiye'deki iktidar partisinin bu tutumunu üzüntüyle karşıladıklarını bildirdi.



Toplantıya CHP'den Yılmaz Ateş, Şükrü Elekdağ ve Şahin Mengü'nün, MHP'den Atilla Kaya ve Turan Çirkin'in katılacağını kaydeden Fezail Ağamalı, katılacak. Azerbaycan'dan da konferansın düzenleyicisi Ana Vatan, Vatandaş Dayanışması, Bütün Azerbaycan Halk Cephesi, Büyük Kuruluş ve Adalet Partileri'nin yanısıra iktidar partisi Yeni Azerbaycan ve muhalefetteki Müsavat Partisi temsilcilerinin de davet edildiğini söyledi.



Bakü'ye gelecek Türk milletvekillerinin Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Esedov ve diğer yetkililerle bir dizi görüşme yapacakları bildirildi.



Türkiye-Ermenistan sınırlarının açılması konusunun gündeme gelmesinden sonra Bakü'deki protestoların yapıldığı adreslerden bir haline gelen Türkiye Büyükelçiliği binasının önünde öfkeli Azeriler bugün de eylem yapacak.



Muasır Müsavat Partisi'nin Bakü Valiliği'ne bugün düzenleyeceği protesto gösterisi için yaptığı izin başvurusu kabul edilmedi. Parti başkanı Hafız Hacıyev, buna rağmen Türkiye Büyükelçiliği önüne gidileceğini ve `Türkiye gardaşına arkadan darbe vurma' ve `İşgalci devlete sınırı açma' sloganlarının seslendirileceğini bildirdi.



Hacıyev, sınırların açılması halinde parti olarak daha radikal adımlar atacaklarını belirterek, ``Sınırların açılmasını beklemiyoruz, açılırsa partimiz daha radikal adımlar atacağız ve Türkiyeli iş adamlarının büyük çaptaki ticaretine engeller yaratacağız'' dedi.



