AKP'li vekil'in yeğen resti

T24 - Ortaya bir atılan iddiaya göre; yeğeni takıma alınmayan AKP'li ortaklıktan ayrılmak istedi.



Çaykur Rizespor Kulübü’ne gönderdiği yazı ile Rizespor Yatırım A.Ş. ortaklığından ayrılmak istediğini bildiren AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu'nun, Çaykur Rizespor'a önerdiği forvet oyuncusu yeğeni Tufan Zait Aslan'ın takıma alınmaması nedeniyle böyle bir girişimde bulunduğu ileri sürüldü. Bayramoğlu, iddiaları yalanladı.



Rizeli işadamları tarafından kurulan Rizespor Yatırım A.Ş.'ye 60 bin lira ödeyerek ortak olarak hisse alan AK Parti Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, Çaykur Rizespor kulübüne gönderdiği dilekçe ile şirket ortaklığından ayrılmak istediğini bildirdi. Bazı yerel yayın organlarında Bayramoğlu'nun ayrılma gerekçesinin, Çaykur Rizespor'a önerdiği ve denenmek üzere gelen yeğeni forvet oyuncusu Tufan Zait Aslan'ın takımda kalması isteğinin kabul edilmeyerek oyuncunun gönderilmesi olduğu iddia edildi.



Rizespor A.Ş. ortaklığından ayrılmak için dilekçe verdiğini doğrulayan Bayramoğlu, ayrılmasının futbolcu yeğeninin takıma alınıp- alınmamasıyla ilgisi olmadığını söyledi. Bayramoğlu, “Bu iddia doğru değil. Yeğenim zaten Darıca Gençlerbirliği'nde futbol oynuyor. Ayrılmak istememin nedeni; şirket kurulduğunda alınan bazı prensip kararları oldu. Bu prensip kararlarına uyulmadığını düşünüyorum. Böyle olunca bu oluşumda yer almamın bir anlamı yok. O nedenle ayrılmak istedim. Hafta sonu Rize'de olacağım. Konuyla ilgili açıklama yapacağım” diye konuştu.





