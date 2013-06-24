AKP'li vekilin oğlu LYS'ye kendisi yerine başkasını soktu

AKP Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu’nun oğlu Cenap, Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan LYS sınavına kendisi yerine başkasını soktu. Durumu anlayan gözetmen sınav salonuna polis çağırdı. Sınava giren A.Y. ile Cenap Eyüpoğlu gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yansıyan sınav sahtekârlığı, 16 Haziran’da yapılan LYS sınavında gerçekleşti. 18 çocuk sahibi AKP Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu’nun 21 yaşındaki oğlu Cenap Eyyüpoğlu, iddiaya göre, kendi yerine LYS sınavına girmesi için, arkadaşı A.Y. ile anlaştı. A.Y., sınav formunu Cenap Eyyüpoğlu’nun bilgileriyle doldurduktan sonra, kendi fotoğrafını yapıştırdı. Form daha sonra ÖSYM’nin başvuru bürosuna teslim edildi. Cenap Eyyüpoğlu, 16 Haziran sabahı, sınavın yapılacağı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu’na A.Y. ile birlikte gitti.

'Oğlumu size emanet ediyorum'

A.Y., sınav saatine dakikalar kala, üzerinde kendi resmi bulunan giriş belgesi ve Cenap Eyyüpoğlu’na ait nüfus cüzdanıyla, kimya bölümündeki salona girdi. Sahte giriş belgesini optik okuyucudan geçiren A.Y., soru kitapçığı ile cevap kağıdını alarak yerine oturdu. Ancak sınav başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra, gözetmen, A.Y.’den, nüfus cüzdanını istedi. Telaşlanan A.Y., Cenap Eyyüpoğlu’na ait nüfus cüzdanını çıkardı. Nüfus cüzdanı ile sınav belgesindeki fotoğrafların farklı olduğunu gören gözetmen, durumu sınav başkanına bildirdi. Salona gelen başkan, sınav belgesi ile nüfus cüzdanındaki fotoğrafların farklı olduğunu tespit edince polis çağırdı. Beysukent Polis Merkezi’nden gelen ekipler hem A.Y.’yi hem de “Beni kampusta bekliyor” dediği Cenap Eyyüpoğlu’nu gözaltına aldılar. Durumu öğrenen AKP Şanlıurfa Milletvekili Seyit Eyyüpoğlu, iddiaya göre polisi arayarak, “Oğlumu bir süreliğine size emanet ediyorum, ona göre” dedi. İfadeleri alınan iki genç adliyeye sevk edildi. Savcılıkta suçlamaları kabul eden Cenap Eyyüpoğlu ve A.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay, tutanakla, ÖSYM’ye bildirildi.