AKP’li vekilin İsviçre programı iptal edildi

AKP İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım'ın bu akşam İsviçre'de halk buluşması isimli programı, Aargau Kanton polisi tarafından yasaklandı.
Kanton Aargau polisi, karşı gösteriler olabileceği ve yeterince güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesiyle programı iptal ettiğini açıkladı.
Aargau Kantonu Güvenlik departmanı Başkanı Urs Hofmann, programın düzenleneceği salonu incelediklerini ve bu kararın alındığını açıkladı.
Hoffmann, ayrıca programa karşı gösterilerin olabileceği istihbaratını aldıklarını belirtti.