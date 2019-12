AKP'li vekilin eşi olgun karşıladı

Danışmanı Hatice İlhan Yıldırım’a aşık olan ve eşi Zeynep Koral’dan bu ay içinde boşanan AKP İstanbul Milletvekili Recep Koral, ise "Birlikte çalıştığım hanımefendi ile önümüzdeki günlerde evleneceğim" açıklaması yaptı.AKP İstanbul Milletvekili Recep Koral’ın TBMM’deki danışmanıyla evlenmek için boşandığı 38 yıllık eşi Zeynep Koral, “Eşim ikinci peygaberimdi. Ancak ruhen kopmuş, cansız bedeni evdeydi. Körü körüne inanmışım” dedi. Boşanmanın ardından eski eşine “Uğurlar olsun” diyen Koral, “İnşallah mutlu olurlar” dileğinde bulundu.Yaşadıklarını ve duygularını anlatan Koral, 1 yıl sözlü, 1 yıl da nişanlılık dahil toplam 40 yıldır birlikte olduğu eşinin ilişkisini 2.5 yıldır bildiğini ve sorunlar yaşamaya başladıklarını söyledi. Eski eşinin evlenmeye hazırlandığı Hatice İlham Yıldırım’ı tanımadığını belirten Koral, boşanma haberini kendisinin sızdırmadığını vurguladı. Anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiklerini ve istediklerini elde ettiğini dile getiren Koral, “Olayın basına yansımasını hiç istemedim. 7 kızımın ve torunlarımın ruh sağlığı ve eşimin yara almaması için böyle bir şeyi asla düşünmedim” dedi.Son zamanlardaki hal ve hareketlerinden eşinin hayatında başka bir kadın olduğunu anladığını söyleyen Koral, “Ben de bir kadınım ve her kadın kocasının halinden her şeyi anlar. Söylemesine bile gerek yoktur. Onu çok iyi tanıyor ve güveniyordum. O benim ikinci peygamberimdi. Ancak son 3 yıldır eve çok az uğrar oldu. Eşim ruhen kopmuştu. Cansız bedeni evdeydi artık” diye konuştu.“Onca yıllık emeklerimin heba olduğunu düşünüyorum” diyen Koral şöyle devam etti:“Meğer çok körü körüne inanmışım. Ben kendisine çok inandım. Kendisine bir gün olsun delikli çorap giydirmedim. O da çok iyiydi. Hasta annem bizim yanımızda 9 yıl kaldı. Her gece yanına gider, ilaçlarını alıp almadığını kontrol eder, özel doktorlara götürür, özel tedaviler almasını sağlardı. Çocuklarının üzerine titrerdi. Parmakla gösterilen bir aileydik. Dile kolay, tam 38 yıl. Ama son 3 yılı asla yaşanmamış sayıyorum. Bu olayı öğrendiğimde ilk olarak ailemden saklamıştım. Keşke böyle davranmasaymışım. İlk öğrendiğimde boşanmalıymışım. Benim için, yaşadıklarımız 35 yıldır. Ancak olacakların, yaşanacakların önüne de geçilmiyor. İlahi kader işte. İnsanlar kaderlerini yaşacaktır.”Bundan sonra kendi ayaklarının üzerinde yaşamını devam ettireceğini belirten Koral, “Boşandığımda istediğimi aldım. Ona bile gerek yok. Benim kalabalık bir ailem var. Kızlarım var. Damatlarım var. Hepsi bir evlat gibi benim etrafımda, bütün ihtiyaçlarımı karşılıyorlar” diye konuştu. Boşanma işleminin ardından eski eşine “uğurlar olsun” dediğini anımsatan Koral, “İnşallah mutlu olurlar. Benim için bitmiştir artık” dedi.Danışmanı Hatice İlhan Yıldırım’a aşık olan ve 38 yıllık eşi Zeynep Koral’dan bu ay içinde boşanan AKP İstanbul Milletvekili Recep Koral, "Birlikte çalıştığım hanımefendi ile önümüzdeki günlerde evleneceğim" açıklaması yaptı."15 yıldır aile problemim var. Çevremdeki herkes bunu bilir. Son dönemde de birbirimizden uzaktık. Anlaşarak, uzlaşarak ayrıldık, hiçbir problem olmadan. Ayrıldığım eşim huzursuzdu. Ben eşimin beni gördüğünde huzur duymasını isterim. Şimdi o da huzur buldu. Bu 3 yıldır süren bir ilişki değil. Geçmişte gayrıresmi ilişki içinde olduğumu söylemeleri çok çirkin. Hukuken, sosyal durumum ve inancım gereği kesinlikle böyle bir şey olamaz. Huzursuz giden bir evlilik sonrasında takdir ettiğim bir hanımefendi ile tanıştım. Biz Allah’ın emriyle evlenmek istiyoruz.Bu kadar uzun süre evli kalmış insanlar boşanabilir. Sanatçı da sade vatandaş da milletvekili de olsa boşanabilir. Sevebilir, yeniden evlenebilir. Bunlar gayet doğal. Milletvekili olduğumuz için kamuoyunu da ilgilendirir, basında yazılmasına da saygı duyarım. Ama Sayın Başbakan’ı işin içine katmaları son derece yakışıksız. Sayın Başbakan ve eşi hanımefendiyle alakalı yazılanlar tamamen yalan. Sayın Başbakan ve eşiyle, benim veya eşimin, doğrudan, dolaylı veya aracılı, uzaktan, yakından hiçbir görüşmesi olmadı. Sayın Başbakan’a posta atmam falan çok yakışıksız ifadeler. Sayın Başbakan ve eşi hanımefendi, özel hayata asla girmezler ve asla aile mahremiyetiyle ilgili laf söylemezler.Bunlar köyde olur. Şehirde böyle bir şey yürür mü? Anadolu’da belki vardır. Ama kendini yetiştirmiş, toplumda yer sahibi olan hangi hanımefendi böyle bir şeyi kabul eder. Artık hanımefendiler erkeklerden bir adım önde. Böyle bir şeyi ne ben ne de başkası kabul eder.Geleceği Allah bilir. Biz kesinlikle ikbal peşinde olmadık. Bunlar da sorumluluk görevleridir. Sorumluluğun bilincinde çalışıyoruz. Millet bu görevi vermiş, millete karşı sorumluluğumuz var. Zamanı geldiğinde ne olur ne biter onları kimse bilemez"