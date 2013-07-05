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AKP’li vekilin CHP’lileri darp görüntüleri ortaya çıktı

Kanal B muhabirlerini tartaklanmasına neden olan görüntülerde; AKP’li Çetin, Meclis bahçesinde CHP’linin kravatını tutuyor, göğsüne yumruk atıyor. 'Şerefsiz' diye bağırıyor

05 Temmuz 2013 19:47

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin’in, ‘camide içki’  sohbetinden dolayı Meclis Bahçesi’nde CHP’lilere uyguladığı  fiziksel şiddetin görüntüleri  ortaya çıktı. Kanal B, muhabirlerinin darp edilmesine neden görüntülerde AKP’li Çetin, CHP’lileri adeta esas duruşta tutuyor. “Şerefsiz” diye bağırıyor.  Niyazi adlı partiliyi kravatından tutuyor. Sonra da göğsüne yumruk indiriyor. Kanal B, muhabirlerinin cep telefonuna çektiği bu kayıt,  dün akşam AKP’li vekil tarafından zorla alınmış daha sonra 3 dakikaya  yakın bölümü  silinmişti.  El konulan telefonunu bugün alan Kanal B, kameramanı  23 saniyelik bir bölümün kurtarıldığını söyledi.   

TBMM Genel Kurulu akşam 19:30’larında verilen  yemek molasında Meclis Bahçesi’nin 4 Nolu basın kapısı girişi önünde CHP’li Volkan Canalioğlu’nun danışmanı Emrah Tufanlı ile CHP Ankara İl Örgütü’nden olduğu belirtilen Niyazi  “Cami” sohbeti yaparken, yanlarından  geçen AKP’li  Vural Kavuncu’nun  türbanlı danışman  Çiğdem Demirkol,  bu sözleri üzerine alınarak tepki  göstermişti. Demirkol, bu sohbeti  o esnada bahçede  olan  AKP İstanbul Milletvekili Muhammet Çetin’e aktarınca olaylar çıkmıştı.

 

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