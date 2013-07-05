AKP’li vekilin CHP’lileri darp görüntüleri ortaya çıktı

Hülya Karabağlı/ Ankara

AKP İstanbul Milletvekili Muhammed Çetin’in, ‘camide içki’ sohbetinden dolayı Meclis Bahçesi’nde CHP’lilere uyguladığı fiziksel şiddetin görüntüleri ortaya çıktı. Kanal B, muhabirlerinin darp edilmesine neden görüntülerde AKP’li Çetin, CHP’lileri adeta esas duruşta tutuyor. “Şerefsiz” diye bağırıyor. Niyazi adlı partiliyi kravatından tutuyor. Sonra da göğsüne yumruk indiriyor. Kanal B, muhabirlerinin cep telefonuna çektiği bu kayıt, dün akşam AKP’li vekil tarafından zorla alınmış daha sonra 3 dakikaya yakın bölümü silinmişti. El konulan telefonunu bugün alan Kanal B, kameramanı 23 saniyelik bir bölümün kurtarıldığını söyledi.

TBMM Genel Kurulu akşam 19:30’larında verilen yemek molasında Meclis Bahçesi’nin 4 Nolu basın kapısı girişi önünde CHP’li Volkan Canalioğlu’nun danışmanı Emrah Tufanlı ile CHP Ankara İl Örgütü’nden olduğu belirtilen Niyazi “Cami” sohbeti yaparken, yanlarından geçen AKP’li Vural Kavuncu’nun türbanlı danışman Çiğdem Demirkol, bu sözleri üzerine alınarak tepki göstermişti. Demirkol, bu sohbeti o esnada bahçede olan AKP İstanbul Milletvekili Muhammet Çetin’e aktarınca olaylar çıkmıştı.