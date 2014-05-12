AKP'li vekilden o fotoğrafa tepki: Nice örtünmüş var açılmaya aday...

Düzce Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde konser sırasında başörtülü öğrencilerin erkeklerin omuzları üzerinde eğlenirken çekilen görüntüleri AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın tepkisine yol açtı.



Özdağ Twitter hesabından, "Düzce Üniversitesi'nin bahar şenliklerinde başörtülü kızların erkeklerin omuzlarında oturmalarını utanarak izledim. "Ahh değerler nerede" yazan Özdağ şöyle devam etti: "İnsan başının olduğu yer de değil aklının olduğu yerdedir aklını o nurdan örtüyle örtenlere ihtiyacımız var nice örtünmüş var açılmaya aday . Nice açık var kapanmaya namzet insan başının olduğu yer de değil aklının olduğu yerdedir."

Özdağ'ın Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle: