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AKP'li vekilden o fotoğrafa tepki: Nice örtünmüş var açılmaya aday...

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Düzce Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde başörtülü kızların erkeklerin omuzlarında oturmalarını 'değersizlik' olarak yorumladı

12 Mayıs 2014 16:21

Düzce Üniversitesi Bahar Şenlikleri'nde konser sırasında başörtülü öğrencilerin erkeklerin omuzları üzerinde eğlenirken çekilen görüntüleri AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın tepkisine yol açtı. 

Özdağ Twitter hesabından, "Düzce Üniversitesi'nin bahar şenliklerinde başörtülü kızların erkeklerin omuzlarında oturmalarını utanarak izledim. "Ahh değerler nerede" yazan Özdağ şöyle devam etti: "İnsan başının olduğu yer de değil aklının olduğu yerdedir aklını o nurdan örtüyle örtenlere ihtiyacımız var nice örtünmüş var açılmaya aday . Nice açık var kapanmaya namzet insan başının olduğu yer de değil aklının olduğu yerdedir."

Özdağ'ın Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

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