AKP'li vekile sahtecilikten 5 yıl ceza istendi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi AKP teşkilatında 2005 yılında yapılan delege seçimlerinde, sahte oy kullandıkları öne sürülen, Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılanmasına devam edilldi.



AKP Mustafakemalpaşa İlçe Teşkilatında, delegelerin belirlenmesi için 30 Kasım 2005'de seçim yapıldı. Ancak, seçimlerde sahte oy kullanıldığı öne sürülerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık, 2007 yılında AKP listesinden Bursa Milletvekili seçilen Ali Koyuncu ve Yalıntaş Belediye Başkanı Mahmut Ertuğrul, AKP İlçe Başkan Yardımcıları Bülent Trakyalı, Kerim Akça, AKP Belediye Meclis üyelerinden Ahmet Büyükçivici, Sakıp Loyan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Adnan Gültaş ile Melahat Kamile İlhan, Enver Güleç, İsmail Yetişkul, Nadir Kortel hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma sonunda, milletvekili Koyuncu, belediye Başkanı Ertuğrul ile birlikte 11 sanık hakkında `Resmi evrakta sahtekârlık' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ali Koyuncu'nun milletvekili seçilmesine üzerine dokunulmazlığının kaldırılması için dava dosyası TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanıkların yargılanmasına Mustafakemalpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıklardan, Bülent Trakyalı, Kerim Akça, Nadir Korten, Mahmut Ertuğrul, Ahmet Büyükçivici, Sakıp Loyan, Adnan Gültaş, İsmail Yetişkul'un hazır bulunduğu duruşma yaklaşık iki saat sürdü.

Dava, ertelenirken aralık ayındaki duruşmada tüm şikayetçi ve tanıkların hazır bulundurulması kararlaştırıldı.

