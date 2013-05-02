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Politika

AKP'li Aslan'a Erdoğan'dan tepki: Sözlerini tasvip etmiyoruz

Başbakan Erdoğan, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e bir mektup yazarak AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e yönelik hakaret içeren sözlerine değindi

02 Mayıs 2013 21:56

Başbakan Recep Tayyip  Erdoğan, Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e gönderdiği mektupta Zeyid Aslan'ın CHP'li Kamer Genç'e yönelik sözlerini tasvip etmediklerini dile getirdi.

Başbakan Erdoğan, Meclis'te yaşanan 'üslup' polemiğiyle ilgili Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e cevaben bir mektup gönderdi.

Erdoğan, mektupta AKP Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'ın CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'e yönelik sözlerini tasvip etmediklerini ifade etti.

Etkili yaptırımların uygulanması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren eden Erdoğan, Zeyid Aslan'ı uyardıklarını söyledi

Kamer Genç'i de eleştiren Erdoğan "Kaba dille şöhret edinmiş vekil, kendi partisinden destek görüyor" ifadelerini kullandı.

Meclis'te polemiğe neden olay ilk olarak Kamer Genç'in Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e yönelik "Atatürk olmasa, bir tarikat mensubunun bilmem kaçıncı hanımı durumuna düşerdiniz" sözleriyle başlamıştı.

Şahin'in ""Hadsiz ve terbiyesizsiniz" şeklinde karşılık verdiği Genç'e Meclis Başkanlığı tarafından uyarı cezası verilmişti.

Geçen hafta meydana gelen olaydan sonra sözlerini düzeltmek için hafta başında kürsüye çıkan Genç’in kullandığı ifadeler bir kez daha gerginliğe neden olmuş ve AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Genç'e Meclis tutanaklarına da geçen bazı küfürler sarf etmişti.

 

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