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Yaşam

AKP'li vekilden içki servisine tepki

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Valilik tarafından düzenlenen kokteylde içki servisi yapılması AKP milletvekilinin tepkisine neden oldu.

03 Mart 2010 02:00

T24 - Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Valilik tarafından düzenlenen kokteylde içki servisi yapılması AKP milletvekilinin tepkisine neden oldu. AKP Mardin Milletvekili Mehmet Demir, öğrencilerin ders yaptığı ortamda içki servisi yapılmasını "eğitime yapılan darbe" şeklinde yorumladı.

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Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki kokteyl, AKP Milletvekili Mehmet Halit Demir'in tepkisini çekti.

Demir, Valilik tarafından üniversitede düzenlenen "Türkiye Avrupa Birliği Forumu"nun açılış kokteylinde içki servisi yapılmasına tepki gösterdi.


                         

AKP'nin İl Dayanışma toplantısında kokteylle ilgili konuşan Demir, toplantıyı düzenleyen Mardin Valisi Hasan Duruer'i eleştirdi, AKP vekil yapılan içki servisini "eğitime yapılmış darbe" diye yorumladı:

"Üniversitede yemekli kokteyl düzenleniyor. Öğrencilerin ders gördüğü bir saatte bakıyorsunuz, kimsenin özel yaşantısına lafımız yok, bir tarafta öğrenciler ders görüyor bir tarafta böyle görüntüler. Bu eğitime yapılmış bir darbedir."


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