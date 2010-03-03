AKP'li vekilden içki servisine tepki

T24 -

Mardin Artuklu Üniversitesi'ndeki kokteyl, AKP Milletvekili Mehmet Halit Demir'in tepkisini çekti.Demir, Valilik tarafından üniversitede düzenlenen "Türkiye Avrupa Birliği Forumu"nun açılış kokteylinde içki servisi yapılmasına tepki gösterdi.AKP'nin İl Dayanışma toplantısında kokteylle ilgili konuşan Demir, toplantıyı düzenleyen Mardin Valisi Hasan Duruer'i eleştirdi, AKP vekil yapılan içki servisini "eğitime yapılmış darbe" diye yorumladı:"Üniversitede yemekli kokteyl düzenleniyor. Öğrencilerin ders gördüğü bir saatte bakıyorsunuz, kimsenin özel yaşantısına lafımız yok, bir tarafta öğrenciler ders görüyor bir tarafta böyle görüntüler. Bu eğitime yapılmış bir darbedir."