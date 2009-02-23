AKP'li vekilden harem-selamlık nikah

AKP Konya Milletvekili Kerim Özkul oğlu Fahrettin Özkul’u, Hayriye Müsevitoğlu ile evlendirdi. Konevi Kültür Merkezi’nde kıyılan nikahta gelin tesettüre uygun bir gelinlik giydi. Nikahta şahitlerden biri de TBMM eski Başkanı AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç’tı. Nikahın ardından verilen yemekteki salonda kadınlar ve erkekler salonda ayrı ayrı oturdu. Ve aralarına bir branda çekildi, önüne de nikaha gönderilen çelenkler konuldu.





AKP Konya Milletvekili Kerim Özkul, oğlu Fahrettin Özkul'u evlendirdi. Düğünde nikah şahitliğini AKP Manisa Milletvekili, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç yaptı. Nikah ardından davetlilere etli pilav ikram edildi. İl Özel İdare Sosyal Tesisleri'ndeki boş ve ortası branda ile bölünen bir depoda verilen yemekte, kadın ve erkeklere ayrı yerlerde yemek ikram edildi.



AKP Konya Milletvekili Kerim Özkul, 4 çocuğundan, oğlu Fahrettin Özkul’u evlendirdi. Fahrettin Özkul ve eşi Hayriye Müsevitoğlu'nun nikahı Konevi Kültür Merkezi'nde kıyıldıb Kadın ve erkeklerin birlikte oturduğu törende Hayriye Müsevitolğu, ‘tesettürlü' gelinlik giydi. Çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Tahir Akyürek, kıydı. Nikah şahitliğini ise AKP Manisa Milletvekili TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Samsun Milletvekili Mustafa Demir, AKP Konya İl Başkanı Faruk Dügen yaptı. Eşi Münevver Arınç ile birlikte nikaha katılan ve çifte evlilik cüzdanını veren Bülent Arınç, “Evlilik bizim inançımızda, geleneklerimizde çok önemli. Diliyoruz ki, bu gençlerimiz bu evliliğin, gerçeğini, sorumluluğunu, önemini anlamış olarak bugün imzalarını attılar. Dileriz ki toplumda bu güzel evliliklerin sayısı çoğalsın. Toplum ondan sıhat bulsun” dedi. Nikah sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, gelin Hayriye Özkul'a altın kolye hediye etti.



Kadın-Erkek ayrı ayrı yedi



Davetliler nikahtan sonra İl Özel İdare Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ne geçti. Burada davetlilere, Konya'nın meşhur düğün yemeği (etli pilav) ikram edildi. Salon olarak kullanılan deponun ortası branda ile bölünürken kadın ve erkeklere ayrı yerlerde yemek ikramı yapıldı. Özel İdare Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nin bahçesinde yemek ikram edilen salonun dışında yemek pişirilen kazanların yanında Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait tatlı su araçının bulunması ve yine bahçe de Meram Belediyesi’ne ait seyyar tuvalet araçının bulunması dikkat çekti. Düğün yemeğine 7 bin 500 kişinin davet edildiği, yaklaşık 2 ton et ve 1.5 ton pirinç kullanıldığı belirtildi.



