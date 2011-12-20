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Politika

AKP'li vekilden faili meçhul cinayetleriyle ilgili çarpıcı öneri

Faili meçhul cinayetlerin araştırılması konusunda iktidar kanadından da görüşler geliyor.

20 Aralık 2011 02:00


 Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - Faili meçhul cinayetlerin araştırılması konusunda iktidar kanadından da görüşler geliyor. AKP Ağrı Milletvekili, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Kerim Yıldız, cinayetlerin günümüzden geriye dönük araştırılmasını önerdi.  Aydınlatılmasında bu tür yöntemin etkili olacağını söyleyen Yıldız’a göre, faili meçhulleri Meclis araştırmalı.  En uygun adres ise, insan hakları bünyesinde bir alt komisyon kurmak.  Çalışması uzun vadeye yayılabilir. 


‘Yakın tarihlerin delilleri vardır’

“ Son dönemlerde faili meçhul varsa; ceza verme imkânı da var” diyen Yıldız, şunları söyledi:  Bu işe girişirken bugün 2011 ya da 2010 gibi günümüzde varsa, bugünden başlayıp geriye doğru gitmek daha iyi sonuç verir. Suçlu bulunursa ceza verme imkanı da var. Ama 1920-30-40’ların faillerini bulmanın ve cezalandırmanın imkânı olmayabilir.  Ama, o cinayetlerde araştırılır ve toplum aydınlatılabilir. Gerekirse özür dilenir.

1990, 1980’lerde yaşanan faile meçhul cinayetlerin delilleri ortada olabilir. 1980’den sonra ki döneme faili meçhuller, 12 Eylül’den sonraki süreçte yaşananların failler ve mağdurları bulunabilir.  Faili meçhullerin yakınları, mağdurlarını bulup konuşma imkanları var.  Toplumun önünün açılması açısından verimli bir çalışma olur diye düşünüyorum.


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