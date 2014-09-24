AKP'li vekilden Erdoğan konuştuktan sonra ayağa kalkmadığı öne sürülen Cem Boyner'e: Tasmalı köle!

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Saral, işadamı Cem Boyner'in TÜSİAD toplantısında ayağa kalkmadığı iddiası ile ilgili konuştu. Saral Boyner'e 'tasmalı köle' benzetmesi yaptı.

AKP İstanbul Milletvekili, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Saral, "İşadamı Cem Boyner'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısındaki konuşmasının bitiminde ayağa kalkmadığı" iddiası ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cem Boyner'in ayağa kalkmamasının 77 milyonun iradesine yapılan ciddi bir saygısızlık olduğunu söyledi. Dünyada parayı elinde bulunduran güçler baronlar olduğunu öne süren Saral şunları söyledi: "Bunlar alışmışlar; bu memleketi kendileri yönetecek, ekonomiyi dizayn edecek, kendileri palazlanacak, kendileri güçlenecek, milli gelirin büyük kısmını alacak" diyen Saral, dünyada parayı elinde bulunduran güçler, baronlar olduğunu belirtti. Saral, bu güçlerin; diğer ülkelere sirayet edip, oralara kendi adamlarını yerleştirdiğini ve oraların ekonomilerini kendi geleceklerine kazanım sağlayacakları bir ekonomik modele çevirdiklerini ifade ederek, "Bu güçler, kendi istedikleri ekonomik düzen işlemezse, kendileri kazanamazsa ne yapıyor? Hemen o ülkedeki taşeronlarını devreye sokuyor. Bunlar gerçek ve kimse bunlara 'hikaye' demesin.

'Tasmalı insanlar bunlar'

İşadamlarına yönelik ağır ifadeler kullanan Saral sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar dünyayı parsellemişler. Bugün Ukrayna'da, Brezilya'da, başka yerlerde olan budur. Türkiye'de de gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık operasyonlarıyla yapılmak istenen budur. Türkiye'nin eskiden olduğu gibi daima sömürülen, emredildiğinde anında yerine getiren bir ülke olmasını istiyorlar. Dış ve iç siyasette olsun, ekonomide olsun, bütün her şeyi tanzim eden bir güç... İşte bunların bir tanesi de bu işadamları grubudur. Bunlar nankördür, bu ülke insanının alın terini sömüren, kazandıkça kazanan ama insanları insan yerine koymayan, onları bir köle gibi çalıştırıp, köle düzeni içerisinde palazlandırıp, dışarıda bağlı oldukları insanlara anında ayağa kalkan, saygıda zerre kadar ödün vermeyen, onların emrinde olan tasmalı insanlar bunlar. Bu tasmalı insanlar, efendilerine hizmetkar olma moduyla, koduyla yetiştirilmişlerdir. Sen; bu ülkenin asli evlatlarına, yüzde 52-53 oyla her iki insandan birinin oyunu almış, cumhurun başı olmuş, seçimle Cumhurbaşkanı olmuş, kendi medeniyetini ihya etmeye ve sömürü düzenine son vermeye çalışan, milletiyle birlikte bu kutlu yolda yürümeye çalışan bir insana orada saygısızlık yapıyorsun. Cem Boyner ve onun gibilerden de zaten bu davranış beklenirdi.”

Cem Boyner aslında ayağa kalkmayarak Cumhurbaşkanımıza değil kendisine saygısızlık yapmıştır."

Oktay Saral, işadamı Cem Boyner'i davranışından dolayı kınadığını ifade ederek, "Türkiye, uluslararası güçler tarafından tarihte yeniden sahne alacak, tarihini, medeniyetini ihya edip dünyada özne olacak bir ülke olarak görülüyor. Ama yeniden kadim medeniyeti ile birlikte dünyaya barışı, huzuru, kardeşliği getirmeye çalışan bir ülke olan Türkiye'yi yıkmaya çalışıyorlar. Bizi taşeronlarıyla içten yıkmaya çalışıyorlar. Din kisvesine girmiş bir paralel yapıyla, para, ekonomi kisvesine girmiş TÜSİAD'la, yargı erkiyle Türkiye'yi dize getirmeye çalışıyorlar. Herkesin bu oyunun farkında olması ve bu oyunu görmesi lazım" dedi.

Maskeli anarşist’

Boyner ağır hakaretler eden Saral'ın şunları söylediği de dile getiriliyor: "Cem Boyner’den de zaten bundan başkası beklenemezdi. Cem Boyner kaybetmiştir ve kaybetmeye devam edecektir. İt ürür, kervan yürür. Bu milletin Cumhurbaşkanı önünde saygısızlığa yeltenen ‘jim’ boyun eğmelidir. TÜSİAD kimlikli maskeli anarşist, millet önünde ayağa kalk, nankör.”