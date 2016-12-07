AKP'li vekilden 'dolar bozdurma' yorumu: İbadet de gizli, günah da

TBMM’de başlayan 2017 yılı bütçe görüşmeleri milletvekillerine erken mesai yaptırıyor. Genel Kurul, müzakerelere 11.00’de başlayıp bütçe bitene kadar çalışıyor. Siyasetin birinci gündem maddesi anayasa değişikliği. Öte yandan ekonomideki sarsıntıyı atlatmak için alınan doların Türk liraya çevrilmesi çağrısına olumlu tepkiler gelirken AKP kulislerinde, 200 - 300 dolar bozdurduğunu söyleyenler var, ancak daha büyük rakamlar kulislerde konuşulmuyor. Bir AKP’li vekil, "herkesin çoluk çocuk okuttuğunu, bir sürü derdi olduğuna" dikkat çekerken bir başka vekil ise, "İbadet de gizli; günah da" diyor. Muhalefet ise, ekonomik krizin büyük olduğunu anlatıyor.

"Bakanlar Mercedes’e binmesin"

Bütçe görüşmelerinde CHP, ülkedeki ekonomik krize dikkat çekerek bakanlara, "Mercedes'e, Audi'ye binmekten vazgeçmeyi düşünüyor musunuz?" diye sordu. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul’da Maiye Bakanı Mehmet Şimşek’e, dolar için yapılan çağrıyı hatırlattı ve "Eğer bu çağrıyı yapıyorsanız önce sizin dolarla alınan Audi gibi, Mercedes gibi arabalardan başta AKP milletvekilleri olmak üzere vazgeçmeniz gerekiyor, yoksa fakir fukaranın koltuk altında, yastığının altında dolar yok" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, CHP’li Ağbaba’nın dikkatlice not ettiği sözlerine, yerli arabada güvenlik gibi standartların olması durumunda düşünebileceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şöyle söyleyeyim: Yani, en son bu çerçevede bir toplantıya başkanlık yaptım ve epey bir mesafe katedildi. Bazı hususlara ilişkin ilave çalışmalar var. Benim kesin bir tarih vermem doğru olmaz, sonuçta Bakanlar Kurulu'ndan belki yeni yasal düzenleme gerekebilir hani o çerçevesine bağlı olarak. Onun için benim kesin bir tarih vermem doğru olmaz ama bu konuda bir sözümüz var, çalışmalarımız devam ediyor."

367 olursa referanduma gidilmeyecek mi?

Bütçede iktidar ve muhalefet arasında anayasa ve referandum tartışması var. CHP, Anayasa değişikliğinin Meclis’te 367 ile kabul edilmesi durumunda AKP’nin referanduma gitmeyeceğini yönünde izlenime dikkat çekince Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’dan şu yanıt geldi:

"Bir arkadaşımız dedi ki arkadan, Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız: '367'yi bulsak dahi…' Evet, belki Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan da cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemine 'evet' diyecek arkadaşlar olur. 367'yi bulsak dahi - bir kere daha söylüyorum - Türkiye siyaseti için önemli bir değişimdir bu, Parlamentoda yeterli çoğunluğu bulsak dahi bunu millete götürmek boynumuzun borcudur. 367'yi aşsa bile götürür, bunu millete sorarız çünkü tarihî bir değişimdir”.