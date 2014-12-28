AKP'li vekilden CHP'nin dağıttığı yardım kolilerine yorum: Alıp yiyenler haram yemiş olur

AKP Aydın Milletvekili Semiha Öyüş, CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı yardım kolilerini eleştirirken, “Belediyelerin dağıttığı kolilerde tüyü bitmemiş insanların hakkı var, alıp yiyenler haram yemiş olur” dedi. Öyüş, konuyu müftülüğe de danışacağını söyledi.

Sosyal medyada tartışmalara neden olan bu sözlere tepki en sert tepki CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'dan geldi.

'Müftüye kaçak sarayın israfını sorun'

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, Tezcan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: AKP Aydın Milletvekili Semiha Öyüş’ün yaptığı açıklama, siyasi tarihimize bir gaf belki de gafın ötesinde bir siyasi facia olarak geçecektir. Bu konuşma hangi mantıkla, akılla açıklanabilir. Ucube düşüncelerinize helali, haramı karıştırmayın ! Samimiyetle Hacca giden yola girer, fitneyle Hacca giden yoldan çıkar. Sayın Öyüş’e Hac yaramamış, cennetin tapusunu dağıtmaya kalkmış.



Hacca gidenler doğru yolu bulurken, Sayın Öyüş yolundan sapmış. Şayet müftüye danışacaksanız, kaçak sarayın israfını sorun! Asıl tüyü bitmemiş yetimin hakkı orda… Bir soru daha sormak isterseniz, yolsuzluk yaparak haramla beslenenleri sorun! Bunun yanı sıra, Sayın Öyüş Aydın’da AKP belediyesi olsaydı yoksul yurttaşlarımıza yardım edilmeyeceğini de itiraf etmiştir.

Bırakın Aydın Belediyesi’yle uğraşmayı! Çünkü ne dediğinizi bilmeden konuşup, komik duruma düşüyorsunuz…"