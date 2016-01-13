AKP'li vekilden CHP'lilere: Tok karnına her sabah İstiklal Marşı okuyun!

AKP ve CHP'li milletvekilleri arasında "İstiklal Marşı" tartışması yaşandı. AKP'li Cahit Özkan, CHP'li milletvekillerine, "Tok karnına her sabah İstiklal Marşı okumalarını" önerirken; AKP'li Kemalettin Yılmaztekin ile tartışan CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ise "Ben Karadenizliyim, ölümü göze alırım, milletvekilliğimi yakarım vallahi de billahide” diye bağırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, CHP’nin grup önerisi üzerine kürsüde konuşan AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın “millilik” tartışması yaşadığı CHP’lilere, “tok karnına her sabah İstiklal Marşı okumaları” önerisi tansiyonu yükseltti.

CHP’liler sert tepki gösterirken, AKP'liler de karşılık verdi. Sözlü tartışma sürerken AKP Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin ile CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavgayı son anda araya giren AKP ve CHP’liler önledi. Bektaşoğlu, İstiklal Marşı konusunda tartıştığı AKP'lilere, “Ben Karadenizliyim, ölümü göze alırım, milletvekilliğimi yakarım vallahi de billahide” diye tepki gösterdi.