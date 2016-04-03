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AKP'li vekilden bedelli askerlik açıklaması

"TSK'daki profesyonelleşme oranı yüzde 42 seviyesine yükseldi"

03 Nisan 2016 13:03

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Düzce milletvekili Faruk Özlü, bedelli askerlik konusunda bir çalışma olmadığını söyledi. Özlü, Genelkurmay Başkanlığı'nın Kuvvet-2033 Projesi kapsamında daha profesyonel bir ordu için çalışma yürüttüğünü vurguladı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, TSK profesyonelleşme oranının yüzde 42'ler seviyesine geldiğini belirten Özlü, teknolojideki dönüşümle birlikte, bu sistemleri kullanan askerlerin daha da profesyonelleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Yürütülen çalışmaları değerlendiren Özlü, şu ifadeleri kullandı:

 

5 milyar dolarlık ciro

 

"Savunma sanayi sektörümüzün bugün 5 milyar doların üzerinde bir cirosu var. Bunun 2 milyar dolara yakını ihracattan oluşuyor. Yüzde 55'ler seviyesinde yerli katkı payı mevcut. En önemli özellik teknoloji üreten bir sektör olması."

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