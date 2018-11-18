AKP'li vekilden bazı başhekimlere: Bunlar sopalık!

AKP Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız, acil olmayan ameliyatların yapılmaması ile ilgili medyada çıkan haberlerle ilgili, “Bizim birkaç tane aklı evvel başhekim, ‘Hastanede ağır ameliyatlar yapmayın’ diye resmi yazı yazmışlar servislere. Öyle birkaç tane belge var. Tabiri mazur görün, bunlar sopalık da...” açıklamasını yaptı.

TRT Haber’e önceki gün konuk olan Yediyıldız’a, Sağlık Bakanlığı’nın acil olmayan ameliyatların yapılmaması ve hastanelerde tasarrufa gidilmesi yönünde bir genelgesinin olup olmadığı soruldu. Kendisi de doktor olan ve 2007-2008 yıllarında başhekim yardımcılığı yapan Yediyıldız özetle şunları söyledi:

“Kesinlikle yok. Ama bizim birkaç tane aklı evvel başhekim, ‘Hastanede ağır ameliyatlar yapmayın’ diye resmi yazı yazmışlar servislere. Öyle birkaç tane belge var. Bunlar aklı evvel bir takım başhekimler aslında. Onlar tabiri mazur görün, sopalık da... Ama öyle bir şey yok. Bu ameliyatların hepsi yapılıyor."