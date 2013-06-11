AKP'li vekilden Başbakan'a: İç savaş mı çıkaracaksın?

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Gezi Parkı olaylarına karşı tutumunu eleştirdi. "ABD’deki Türklerin Sesi" sloganıyla yayınlanan New York merkezli Posta 212 gazetesine açıklamalar yapan Yiğit, “Başbakan olaylar ve eleştiriler karşısında sinirleniyor. Yüzde 50’yi tutuyorum diyor. Türkiye’de iç savaş mı çıkaracaksınız, insanlar birbirlerini mi öldürecekler?” dedi. Yiğit, bir konferans için gittiği Washington’da verdiği röportajda Gezi Parkı olayları ile ilgili olarak içki yasağı ve park olayının topluma iyi anlatılamadığını, toplumun alkolün yasaklandığını sandığını, oysa durumun böyle olmadığını söyledi.



AKP'li Yiğit, emniyet güçlerinin Gezi Parkı olayları sırasında orantısız güç kullanmasını da eleştirirken, polise psikoloji eğitimi verilmesi gerektiğini ifade etti. Başbakan’ın olaylar karşısında sinirlendiğini söyleyen Yiğit, Başbakan Erdoğan’ın olaylarla ilgili olarak söylediği, “Yüzde 50’yi evinde zor tutuyorum” sözü için, “Türkiye’de iç savaş mı çıkaracaksınız, insanlar birbirlerini mi öldürecekler? Başbakan her şeyden önce toparlayıcı olmalı, kucaklayıcı olmalı. Toplumda herkese eşit mesafede durmalı. Ama düzelir bunlar” yorumunu yaptı.

'Ben de içiyorum'

“Yine restoranlar açık, bahçeler açık, yine her tarafta insanlar rahatlıkla içebilecek. Bu bir yaşam biçimidir, kimse kimseye karışamaz” diyen Yiğit, “Ben AKP milletvekiliyim ben de içiyorum. Benim yaşam biçimime bugüne kadar hiç kimse müdahale etmedi. Ve etmeye de hakkı yok” şeklinde konuştu.

AKP'li Yiğit, üçüncü köprüye Yavuz Sultan Selim isminin koyulmasını da yanlış bulduğunu da ifade etti. Alevi ve AKP milletvekili olduğunu söyleyen Yiğit. "Başbakan hep toparlayıcı, bütünleştirici, herkesi kucaklayıcı konuşmalar yapardı ve biz en ufak bir rahatsızlık duymadık. Fakat Yavuz Selim, Çaldıran olaylarında 40 bin Alevi’yi öldürdü. O zamandan beri Alevi kesiminde Yavuz Selim’e karşı bir alerji var. Dolayısıyla ismi köprüye koymaları çok yanlış oldu. O kadar güzel isimler var ki, Yunus Emre’yi koy, Mevlana’yı koy. Hatta Sayın Başbakan kendi ismini koysaydı” şeklinde konuştu.

'Başbakan'ın açıklamalarını anlamakta zorlanıyorum'



Yiğit, Cumhuriyet döneminde Alevilerin ıstıraplar çektiğini söyledi ve “Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir tane Alevi daire başkanı koysalardı belki de bugün bunları hiç yaşamayacaktık” dedi.



Başbakan’ın son dönemdeki açıklamalarını anlamakta zorlandığını dile getiren İbrahim Yiğit, “Başbakan’ın böyle söylemleri oluyor ama yanlıştan dönmek de bir erdemdir. Ama yapıyor Başbakan bunu. Mesela Kürt milletvekillerine neler söyledi, ama sonra Apo’yla bile görüştürdü” dedi.

Yiğit, kendisine başbakanın Cumhurbaşkanı olup olmayacağının sorulması üzerine de, olacağını tahmin ettiğini söyledi.