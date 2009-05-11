AKP'li vekilden başarısızlık itirafı

AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Kınıklıoğlu, "AK Parti dış politikada birçok ilerleme kaydetmiştir ancak Ermeni ve Kıbrıs meselesinde başarısız olduk" dedi.



Temaslarda bulunmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekili Suat Kınıklıoğlu, Kraliyet Enstitüsü Chatham House'da Türkiye reformları ve dış politikası konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı.



İngiliz ve Türk basının ilgi gösterdiği toplantıda konuşan Kınıklıoğlu, Türkiye'nin kaydettiği gelişmeleri ve dış politikasını değerlendirerek, "Türkiye'ye 6-7 yıl içinde İran, Irak, Suriye ve Rusya ile dış ilişkilerini canlandırdı. Birçok konuda ilerleme kaydettik. Arap dünyası Türkiye'yi yakından takip ediyor. Arap liderler Ak Parti'nin politikalarını öğrenmek için Türkiye'ye gelip bizlerle görüşüyor ancak iki konuda başarısız olduk. Ermeni ve Kıbrıs meselesinde istediğimiz noktada değiliz" diye konuştu.



Konuşmasında hükümetin 1 numaralı dış politikasının Avrupa Birliği olduğunu vurgulayan Kınıklıoğlu, "Kıbrıs konusunda bu son şansımız, hepimiz bu konuda çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.



Kınıklıoğlu, Kürt sorunu ve AKP'nin Avrupa Birliği'ne nasıl entegre olacağına yönelik sorulara karşılık olarak, "Ak Parti İslam Partisi değil. Muhafazakar Demokrat bir partiyiz. Partimiz 'İslam partisi' olsaydı bu partide politika yapmazdım" dedi.



Ergenekon operasyonu ve davasına da değinen Kınıklıoğlu, AKP'nin generallerle arasının çok iyi olduğunu savunarak, bu davanın istendiği kadar hızlı ilerlemediğini öne sürdü.

