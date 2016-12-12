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Politika

AKP'li vekilden Bahçeli iddiası: Referandumdan sonra Erdoğan'ın yardımcısı olacak

AKP'li vekil Erzurum Günleri'nde anayasa değişiklik teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu

12 Aralık 2016 13:07

AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, TBMM'de Anayasa değişikliği ile ilgili yaşanan son gelişmelere değinirken "İnşallah bu değişiklik referandumdan olumlu oyu alacak ve Cumhurbaşkanımız yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli'de yardımcısı olacak" iddiasında bulundu.

Erzurum Medya'nın haberine göre, Ankara'da düzenlenen 'Ankara'da Erzurum Günleri'nin 4.sü devam ederken, Ankara'da bulunan basın mensupları ile yakından ilgilenen Erzurum milletvekilleri, bürokratlar ve iş adamları değişik ortamlarda Erzurum'un sorunlarını masaya yatırma fırsatı buldu.

Erzurum Günleri'nin 3. gününde işadamı ve siyasetçi Vahit Bingöl, Erzurum basınına Hotel Royal Gardin'de akşam yemeği verdi.

Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Zehra Taşkesenlioğlu, İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz yavilioğlu'nun yanı sıra bir çok belediye başkanı, bürokrat, basın mensubu bir araya geldi. Erzurum Günleri'ni organize eden ERDEF Başkanı Feridun Önal'ında katıldığı yemekte milletvekilleri kısa birer konuşma yaparak Ankara'da Erzurum için neler yaptıklarını anlatıp, yapılması gerekenler konusunda da basın ile işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söylediler.

TBMM'de Anayasa değişikliği ile ilgili yaşanan son gelişmelere değinen Deligöz, "İnşallah bu değişiklik referandumdan olumlu oyu alacak ve Cumhurbaşkanımız yeni sistemde Cumhurbaşkanı, Devlet Bahçeli'de yardımcısı olacak" dedi.

İş adamı Vahit Bingöl davetine icabet eden bütün misafirlere teşekkür ederk Ankara'daki bu tablonun Erzurum'da da devam edeceğine inandığını; tek derdinin Erzurum'u daha yukarıya nasıl taşırız olduğunu belirtti.

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