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Politika

AKP'li vekilden Atasay açıklaması

AKP Şanlıurfa Milletvekili Önen, kendisi ve eşinin Atasay'ın sahibi Cihan Kamer’le ortak olduğu iddialarına açıklık getirdi.

09 Şubat 2009 02:00

AKP Şanlıurfa Milletvekili Emin Önen, kendisi ve eşinin Atasay Kuyumculuğun sahibi Cihan Kamer’le ortak olduğu iddialarına açıklık getirdi.

Önen, “Atasay Kıymetli Madenler Anonim Şirketi çoğunluk hissesi eşim Pınar Önen’in dayısı Cihan Kamer’e ve dedesi Atasay Kamer’e ait bir aile şirketidir. Benim ve eşimin gruba ait şirketlerde ortaklıklarımız ve sorumluluklarımız olmuştur” dedi.

Önen, bugün gazetelerde kendisi ve eşi hakkında çıkan haberlere yönelik yaptığı yazılı açıklamada; Atasay Kuyumculuğun sahibi Cihan Kamer’in eşinin dayısı olduğunu ve bu şirketin bir aile şirketi olduğunu belirtti.

Önen, Atasay Kıymetli Madenler Anonim Şirketi’nin çoğunluk hissesinin eşi Pınar Önen’in dayısı Cihan Kamer’e ve dedesi Atasay Kamer’e ait bir aile şirketi olduğunu söyledi. Önen, “Benim ve eşimin gruba ait şirketlerde çeşitli oranlarda ortaklıklarımız ve sorumluluklarımız olmuştur” dedi.

Önen, zaman içerisinde, eşinin ve kendisinin sahip olduğu şirketlerdeki hisse paylarını ve sorumluluklarını tümüyle devrettiklerini dile getirdi. Önen şöyle dedi:

“Sözü edilen şirketteki hisse devrimiz 2007 yılındaki genel seçimlerde memleketim Şanlıurfa’dan milletvekili seçilmemin ardından Ağustos 2007’de gerçekleşmiştir. Aile fertlerinin aile şirketine ortaklığı kadar doğal ve kamuya açık bir konunun bu şekilde yansıtılmasından rahatsızlık duydum.”

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