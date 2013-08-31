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Politika

AKP'li vekil Zafer Bayramı kutlamalarını eleştirdi: Tören, tören nereye kadar

İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Milletvekili Halil Ürün, zafer törenlerini eleştirerek, 'inşallah önümüzdeki yıllarda müsbet gelişmeler olabilir' dedi

31 Ağustos 2013 19:03

AKP Milletvekili Halil Ürün Zafer Haftası tören programını eleştirdi. Ürün, "Ömrümüz boyunca bunları mı yapacağız" dedi.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın 44'üncü İl Danışma Meclisi toplantısı, Yeni Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıya, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AKP'li Burhanettin Çoban, AKP İl Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel ile parti üyeleri katıldı.

 

'Bu kadar tören nereye kadar'

 

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Danışma Meclisi'nde konuşan Milletvekili Halil Ürün, Zafer Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar'daki yoğun tören programını eleştirdi. AKP teşkilatının başkan seviyesindeki üyelerinin Zafer Haftası nedeniyle fevkalade yorulduğunu belirten Ürün, "Belediye başkanımız, il başkanımız, il genel meclisi başkanımız, törenden törene koştuk. Bunlar da inşallah bir kısım gelişmelere vesile olacak önümüzdeki yıllarda. Her gün gelişmeye devam ediyor. Değişim ve gelişim, hayatın kendisinde var. Törenler konusunda da inşallah önümüzdeki yıllarda müsbet gelişmeler olabilir. Bu kadar tören, bu kadar tören, bu kadar tören. Nereye kadar? Ömrümüz boyunca bunları mı yapacağız? Kısmen düzelmeler var, ama inşallah ileride daha da düzelecek törenler konusu" dedi.

 

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