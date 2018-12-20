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AKP'li vekil TBMM'de CHP'lilere "Ooooo" dedirtti

"Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? La séparation de pouvoir"

20 Aralık 2018 15:43

Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde AKP ile CHP'yi karşı karşıya getiren torba kanun teklifi esnasında AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın Fransızca "La séparation de pouvoir" (Kuvvetler ayrılığı) demesi CHP'lilerden tepki aldı.

AKP'li Özkan, konuşmasında "İşte, vatandaşımızın arasında bize gelen talepleri kanun teklifi hâline getirerek, işte, sizin içinde bulunduğunuz Parlamentoda yasama faaliyetine dönüştürüyoruz. Evet, kuvvetler ayrılığı var. Hangi dilde konuşayım? 'La séparation de pouvoir' (kuvvetler ayrılığı) dedi.

Özkan'ın sözleri üzerine Meclis sıralarından 'Ooo..' sesleri yükseldi. Cahit Özkan da, "Oooo ya..." diye cevap verdi.

 

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