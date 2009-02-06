'AKP'li vekil karakol bastı'

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak'ın, gözaltına alınan bir yakını için Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gittiğini ve burada yakınına ait ruhsatsız tabancayı aldı iddia edildi.



Şanlıurfa'daki bazı yerel siteleri bu iddiayı ileri sürürken, AKP'li Ramazan Başak, "Öyle bir şey yok. Bunu yapanlar, partimizden aday gösterilmeyen mevcut başkanın yandaşları" dedi.



Bir süre önce kentte tefecilik yaptıkları iddiası ile polis, bazı kuyumcu ve döviz bürolarına `Batak' adını verdiği eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 28 kişiyi gözaltına almıştı. 11 kişinin tutuklandığı olayın ardından polis, kentte tefecilik yapan bazı kişilere yönelik operasyonu genişletti. Yeniden operasyon düzenleyen polis, Şanlıurfa'daki bazı kuyumcu ve oto galerileri bastı. Operasyonun ardından 13 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Bu arada, bazı internet siteleri, `Ramazan Başak Emniyet'i Bastı' başlığıyla flaş olarak duyurduğu haberinde, AKP'li milletvekilinin, gözaltına alınan yakını için Emniyet'i gittiğini belirterek, "Operasyonlarda gözaltına alınan bir yakını için adamlarıyla birlikte ifadenin alındığı Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne giden Şanlıurfa AKP Milletvekili Ramazan Başak, şubede yüksek sesle yaşanan tartışmanın ardından, amir masasının üstünde durduğu iddia edilen yakınına ait ruhsatsız silahı alıp, emniyet görevlililerinin tüm uyarılarına rağmen silahla birlikte emniyetten ayrıldı" iddilarına yer verdi.



'Aday gösterilmeyenlerin adamlara'



AKP'li Ramazan Başak, yazılanların doğru olmadığını savunarak, yalan haber yapmakla suçladığı web siteleri hakkında dava açacağını belirtip, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Bunu yapan kişileri çok iyi biliyorum. Bunu yapanlar, partimizden aday gösterilmeyen mevcut başkanın yandaşları. Böyle bir şey olsa Emniyet Müdürü açıklar. Ben bu haberi yapanları aradım ve bana geri çekeceklerini söylediler. Ben kesinlikle yüz kızartıcı bir iş yapmam" diye konuştu.



AKP'li Başak'ın isim vermeden suçladığı Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, aday göstirilmeyince SP'ye geçmişti. (DHA)



