AKP'li vekil kalp krizi geçirdi

AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin, Uşak'ın Eşme İlçesi'ndeki evinde kalp krizi geçirdi. Yapılan anjiyo sonrası ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilen Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



AKP Uşak Milletvekili 57 yaşındaki Mustafa Çetin, bugün saat 13.00 sıralarında, Uşak'ın Eşme İlçesi'ndeki evinde dinlenirken aniden fenalaştı. Göğsündeki şiddetli ağrı nedeniyle, çağrılan ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne götürülen evli ve 4 çocuk babası AKP'li Çetin'in, kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradaki müdahalenin ardından Özel Ceyline Hospital'a sevk edilen Çetin'e anjiyo yapıldı. Operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığı, AKP'li Çetin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.



Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşın ise İzmir'den ambulans helikopter istendi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kısa sürede Uşak'a ulaşıp hastanenin çatısına indi.



Ambulans helikopterle Ankara'ya



AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin, ailesinin isteği üzerine, tedbir amaçlı olarak, 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık görevlisinin bulunduğu ambulans helikopterle, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren AKP İl Başkanı Ali Işık, "Milletvekilimizin genel sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk yok. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz" dedi.

