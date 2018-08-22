AKP'li vekil, imam kardeşini danışman yaptı

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın imam olan kardeşi Muhammet Kılıç’ı danışmanı yaptığı belirtildi. Kılıç danışman olmasına rağmen Kahramanmaraş’ta görev yaptığı caminin lojmanını boşaltmadı ve yerine atanan görme engelli yeni imamın ise kirada oturmak zorunda kaldı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, kadrosunun halen camide olduğu savunmasında bulunan Kılıç, “Ben hiç kimsenin arkasına sığınmıyorum. Kanuni hak ne ise odur, mahalle baskısıyla iş yapmam. Yanlışım varsa şikayet mekanizmaları açık, lojmanı boşaltmıyorum” dedi.

CHP'li ilçe başkanından tepki: Bu kadar işsizimiz varken...

CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş ise yaşananların 'etik' olmadığını belirterek, "Ben bunu eleştirdim ve sosyal medya üzerinden hem partime hem de bana hakaret içerikli cevap verdiler. Bu kadar işsizimiz varken makam kullanarak birinci derece akrabaya iş sağlanıyor” dedi. Ateş, şöyle devam etti: