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Politika

AKP'li vekil: İdamı geri getirmenin zamanı gelmedi mi?

AKP Kayseri Milletvekili Sadık Yakut, eski Fenerbahçeli futbolcu Andre Santos'un İngiltere'de yaşadığı olayları örnek gösterdi

28 Ağustos 2012 20:39

TBMM Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Sadık Yakut'ta, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, idam tartışmalarıyla ilgili attığı mesajlarda çarpıcı ifadeler kullandı.

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Yakut, yaşanan terör olayları ve art arda gelen şehit haberleri sonrasında Twitter ’daki hesabına, "İdamın geri getirilmesi tartışılmalıdır" yazdı. Ayrıca "Amerika ’da katil olaydan sonra vurularak öldürülürken, biz onbinlerce şehidimizin katilini idamdan kurtarıyoruz" diye twit atan Yakut, takipçilerine, "İdamın geri getirilme zamanı gelmedi mi?" diye de sordu. BDP milletvekillerinin PKK ’lı teröristlerle kucaklaşma görüntülerini de değerlendiren Yakut, yeni anayasa çalışmalarına atıfta bulundu ve konuyla ilgili olarak da, "Yeni anayasa çalışmasında terörle bağlantısı olan milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması" diye mesaj yazdı.

 

Santos'lu gönderme

 

Yakut, ayrıca sosyal medya üzerinden Arsenal’e transfer olan Fenerbahçe ’nin eski futbolcusu Andre Santos’un, Londra’da yaptığı trafik kazasının ardından, 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalması örnek göstererek, "Santos İngiltere ’de trafik kuralını ihlal ettiği için tutuklanmış, bizde terör örgütünün temsilcisi olduğunu söyleyenler serbest" yazarak, dikkat çeken bir başka gönderme yaptı.

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