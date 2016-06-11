AKP'li vekil Hüsnü Tuna'nın başörtülü kadına pavyon göndermesi tepkiye yol açtı

AKP Konya Milletvekili Hüsnü Tuna'nın Twitter'da bir kadın kullanıcı ile yaşadığı diyalog sosyal medyada tartışma yarattı.

”Berrin” isimli Konyalı Twitter kullanıcısı bir kadın, AKP’li Tuna’ya Twitter'dan mesaj atarak “Konya'ya caminin yanındaki 7 tane pavyon, sizin döneminizde yapıldı. Yıkacak mısınız, işleyecek mi?” diye sordu. Kadın, cami ve yanındaki pavyonların görüntüsünü de paylaştı. AKP'li vekil ise kadına “Orada mı çalışıyorsun?” diye yanıt verdi. Kadın ise “Namaz kılmak için durmuştuk, bir kadının iffetine iftira atacak kadar alçalmak sana yakışıyor” diyerek vekile dava açacağını söyledi.

AKP'den istifa eden eski milletvekili Hakan Şükür de Tuna'ya sert bir tepki verdi ve “Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah. Bu ne edepsizliktir. Ama normal, hırsızı, sapığı savunandan ne beklenir başka” dedi. Tuna'ya birçok Twitter kullanıcısından “Seçmenine böyle mi davranıyorsun?” diye tepki gelirken, AKP'li vekil o mesajını silmek zorunda kaldı.