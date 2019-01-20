AKP'li vekil Gülaçar: Allah bize merhamet etti ve Erdoğan'ı verdi

AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "1990’lı yıllar bu ülke için en acı ve kayıp yıllardır. Sonra Allah bize merhamet etti, içimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkıverdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Partisinin Batman belediye başkan adayları tanıtım töreninde konuşan AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Allah bize merhamet etti, içimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkıverdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Yeniçağ gazetesinin aktardığına göre, Türkiye'nin karanlık yıllardan AKP ile aydınlık döneme eriştiğini savunan Gülaçar, şöyle konuştu:

"Bu ülkede gençler bilsin diye söylüyorum 1980'lı yıllarda anarşi, terör ve sağ-sol kavgası vardı. Gençler birbirlerini katlediyorlardı. Bazen aynı silah 2 farklı cinayette kullanılıyordu. Sağın adamlarını vuran silahlar solun elinde, solun adamlarını vuranlar da sağın elinden çıkıveriyordu. Bir kaos, anarşi ve kargaşa, bir güvensizlik ortamı vardı. Tabii 1990'lı yıllar bu ülke için en acı ve kayıp yıllardır. Ayrışmaların, kin ve nefret tohumların ekildiği yıllardır. Sonra Allah bize merhamet etti, içimizden bizi bilen merhamet timsali bir lider çıkıverdi. İşte bu liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Özhaseki "Sahip" demişti

Daha önce de AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Özhaseki benzeri bir açıklamada bulunmuş ve tepkilerin odağı olmuştu.

Özhaseki, Çankaya'da katıldığı bir programda "Allah bir sahip gönderdi o da Recep Tayyip Erdoğan. Allah uzun ömürler versin. İktidarlar iş başına geldiklerinde kim iş başına getirmişse onlara hizmet ederler" ifadelerini kullanmıştı.