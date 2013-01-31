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Politika

AKP'li vekil genelevlerin kapatılmasını istedi

AKP'li Nureddin Nebati, partisinin Grup Başkanlığı'na verdiği yasa teklifi ile Türkiye'deki 56 genelevin kapatılmasını istedi, teklife parti içinde olumlu bakılmadı

31 Ocak 2013 12:05

 

AKP İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, partisinin Grup Başkanlığı'na verdiği yasa teklifi ile genelevlerin kapatılmasını istedi. 
 
Habertürk’ün haberine göre teklifin gerekçesinde, kadınların bu çağda bir "mal" gibi satılmasına devletin izin vermemesi gerektiği belirtilirken, bu durumun devam etmesinin modern çağda kölelik düzeninin devam ettiği izlenimi yarattığı ifade edildi. 
 
Teklif üzerinde grupta inceleme yapıldı. İlk incelemeler sonunda şu tespitler yapıldı: "Devlet eliyle kadın satışı yapılmıyor. Genelevler özel işletmelerdir, sadece bir izin prosedürü uygulanır. Genelevlere ihtiyaç duyan kesim zaman içinde azalmıştır. Geçmişte olduğu gibi gençler arasında geneleve gidenlerin sayısının yüksek değildir. Daha çok köyden gelenlerin ilgi göstermektedir. Toplumda ilişkilerin daha rahat yaşanması da ilgiyi azaltmıştır. Genelevler zaman içinde kendiliğinden işlevini yitirecektir. Hâlâ ihtiyaç duyan az da olsa bir kesim vardır. Çok ihtiyaç duyan kesimin bu imkandan mahrum kalması durumunda tecavüzler artabilir, sağlık sorunları yaşanabilir." Teklif ile ilgili ilk değerlendirmede 'olumsuz' görüşler bildirilmesi nedeniyle teklif beklemeye alındı. 
 
Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından 2007 yılında hazırlanan "Seks Ticareti" dosyasında, Türkiye'de 100 bin civarında "seks işçisi" bulunduğu, 56 genelevde yaklaşık 3 bin kadının çalıştığı, tescil edilmeyenlerin sayısının 12 bin olduğu ve yaklaşık 85 bin kişinin de yasa dışı çalıştığı belirtildi.
 

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