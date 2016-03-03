AKP'li vekil: Freud ve Darwin eğitim sisteminden çıkarılsın!

TBMM’de daha önce kadına yönelik şiddete karşı, ''Allah’a ve ahirete iman'' önerisinde bulunan ve bir başka toplantıda kadın örgütü temsilcisini komisyondan kovan AKP Isparta Milletvekili Sait Yüce, bu kez de ''tevhidi (dini) eğitim’’ çıkışı yaptı. Yüce, Darwin ve Freud'un eğitim sisteminden çıkarılmasını, yerine tevhidi inancı önceleyen sistemin getirilmesini istedi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun Mülteci Hakları Alt Komisyonu'nda Suriyeli mültecilerin eğitildiği kitaplardan ayrımcılığın kaldırılması konusunun görüşüldüğü sırada söz alan AKP'li Yüce, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarından Psikoanalitik Kuram'ın kurucusu Freud'un ve evrim teorisinin sahibi Darwin'in görüşlerinin kaldırılmasını, yerine tevhidi inancı öne çıkaran görüşlerin konulmasını istedi.

Yüce, görüşmeler sırasında, "Bir şey söyleyeceğim. Irkçılığın zararları ya da materyalist, Freudcu, Darwinist görüşler yerine, tevhidi inancı önceleyecek bir dil kullanılmalı eğitimde. Yani zararlıları çıkarabiliriz ama mutlaka faydalı olanları da koymalıyız" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nı temsilen komisyonda bulunan müsteşar yardımcısı Yusuf Büyük ise, "Yerine de mutlaka… Doğrudur, zaten, müfredat bu yılın ana hedefi olacak" yanıtını verdi.

AKP'li Yüce ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyük'ün komisyondaki görüşlerini Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca ve TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer yorumladı:

'Tüm okullar imam hatip olacak'

Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca: Cumhurbaşkanı, geçen ay ''Eğitimde müfredat değişikliği yapılmalı'' demişti. Buradan görev çıkaran bürokratlar da yeni bir düzenleme yapacak gibi görünüyor. Eğitimi dinselleştirme ve gericileştirme adına her uygulamayı fazlası ile yapılıyorlardı. Bu uygulama ile şimdi tüm okullar imam hatibe çevrilecek. Siyasi iktidarın laik ve bilimsel eğitimle kavgası var. Şimdi bu adımlarla laik ve bilimsel eğitimi tam olarak ortadan kaldırmak istiyorlar.

'Mücadele edeceğiz'

Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Gaye Usluer: 4+4+4 eğitim sisteminin çıkış nedenlerinin eğitimi gericileştirme oluşunu hep inkâr ettiler, ''İdeolojik temelli eğitimimiz yok'' dediler ama bu konuşmalar tamamen onun bir göstergesi. 14 yılda 13 defa eğitimin içeriğini değiştirdiler beş defa bakan değiştirdiler yine de tatmin olmadılar. Cumhurbaşkanı, ''Ne yazık ki milli eğitimde istediğimiz yerde değiliz, mutlu değiliz'' dedi. Eğitimde din temelli ideolojiye yönelik eğitim yapılması tepeden gelen bir hedeftir. Fakat bizler, Saraya külliye, okullara medrese denilmesi ile başlayan sürece geçit vermeyeceğiz. Bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz.