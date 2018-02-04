AKP'li vekil 'FETÖ'cü olmakla suçlamıştı; rektör hakkında soruşturma başlatıldı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın uzun süredir 'FETÖ'cü olmakla suçladığı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür hakkında soruşturma başlatıldı.

Şamil Tayyar, daha önce Ali Gür’e ait olduğunu öne sürdüğü mesajları ve mailleri de paylaşmıştı. Tayyar’ın, Gür’e ait olduğunu iddia ettiği yazışmalarda, FETÖ lideri Fethullah Gülen’e övgüler ve bağlılık ifadeleri yer alıyordu. Bu mesajlar ve mailleri tarihi ise 2014 ve 2016 yılına aitti.

Daha önce YÖK tarafından da Rektör Gür hakkında 'FETÖ' soruşturması açıldığı iddia edilmişti. Gür , iddiaları yalanlamıştı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Son zamanlarda Gaziantep Üniversitesi Rektörü hakkında basında çıkan haberlerle ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca araştırma ve soruşturmaya başlanılmış olup, tüm iddialar incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AKP'li Şamil Tayyar, soruşturmanın başlatılmasının ardından Twitter hesabında açıklamada bulundu. Tayyar, savcılık açıklaması ile birlikte şu paylaşımda bulundu: