AKP’li vekil: Evren ismi kaldırılsın

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Doç. Dr. Zeynep Dağı, İzmir İl Genel Meclisi'nin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ismi ile "12 Eylül" isminin İzmir'deki bazı okullardan kaldırılması girişimini desteklediklerini bildirdi.





Dağı, yaptığı yazılı açıklamada bunun "darbe zihniyetinin sökülüp atılması" için bir başlangıç olması gerektiğini ifade etti. Dağı, açıklamasında şunları kaydetti:



"Darbelerle yüzleşmeksizin, onların toplumsal hafızada ve kentsel mekanlarda bıraktığı izleri silmezsizin, demokrasiyi sağlam temeller üzerine inşa etmek mümkün değildir. Darbelere ve darbecilere saygınlık yükleyen tüm mekan isimlerinin değiştirilmesi için yerel demokrasi mekanizmaları harekete geçmelidir.



Bunun için, Türk Demokrasi Vakfı olarak İzmir'de başlatılan girişimin bütün Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bütün kentsel mekan isimlerini kapsayan bir değişiklik sürecinin başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Böyle bir girişim, yerel demokrasinin güçlendirilmesine, demokrasi bilincinin geliştirilmesine ve sosyal barışın pekiştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.



Konuyu sadece mahalle, cadde, bulvar, okul isimlerinin yenilenmesi olarak değil, bir anlayışın sorgulanması ve değiştirilmesi olarak telakki ediyoruz. Kendisini milletin üstünde gören 'darbeci, militarist ve jakoben anlayışın', bir daha dönmemek üzere hayatımızdan çıkarılması için toplumu ve toplumun yerel temsilcilerini bu ilk adımı atmaya çağırıyoruz."

