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Politika

AKP'li vekil Bakır: Mısır'daki darbeyle ilgili öngörüm ciddiye alınmadı

Pelin Gündeş Bakır, Mısır'da darbe ihtimaliyle ilgili daha önce parti arkadaşlarını uyardığını, ancak kendisine bazı kişilerin kahkahalarla güldüğünü belirtti

04 Temmuz 2013 20:35

AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, Twitter üzerinden, Mısır’da askeri darbe olacağına yönelik düşüncelerini 2011 yılında partisinin Kızılcıhaman kampında dile getirdiğini belirtti. Bu konudaki tepkisini de hatırlatan Bakır Twitter hesabına, "On beş kişilik grup bana kahkaha ile gülmüştü. Haklı çıktığıma üzüldüm. Renkli gözlü bir kadın Mısır’da askeri darbe ihtimali var deyince nedense dikkate alınmıyor. Ciddiye alınmak için acilen sakal bırakmam lazım" diye yazdı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Cafer Zengin'in haberine göre, Mısır’daki darbe ile ilgili olarak sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden değerlendirmelerde bulunan AKP Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır, bu konuda daha önce parti arkadaşlarını uyardığını, ancak kendisine bazı kişilerin kahkahalarla güldüğünü öne sürdü. Bakır’ın Mısır’daki darbeyle ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

 

'Mısır’da darbe olacağı ile ilgili öngörüm gerçekleşti'

 

"Bazen dış politikadaki tahminlerim beni bile korkutuyor. 2011 yılının Ekim ayında, Mısır’da bir kaç sene içinde askeri darbe olabileceğini söylemişim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin Strasbourg’daki Genel Kurulunda. Mısırdaki darbe tehdidine karşı önlem alalım demişim. Mısır’da askeri darbe olacağı ile ilgili politik öngörüm tam 1.5 sene sonra gerçekleşti.

Avrupa Konseyi Ekim 2011 tutanaklarında konuşmalarımın tam metnini bulabilirsiniz. http://www.coe.int adresinde verbatim records da. 2011 yılı Kasım ayında Ak Parti Kızılcahamam kampında söz alarak Mısır’da bir kaç sene içinde askeri darbe olabileceğini söyledim. Kızılcahamam kampındaki 2011 Kasımındaki konuşmam sırasında on onbeş kişilik grup bana kahkaha ile gülmüştü. Haklı çıktığıma üzüldüm."

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