AKP’li vekil Angelina Jolie’ye Malatya kayısısı gönderdi

Hülya karabağlı / Ankara

AKP Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, kanser riskini azaltmak için iki göğsünü aldıran Angelina Jolie’ye kayısı gönderdi. İnönü Üniversitesi’nin son yaptığı araştırmada, kayısı ve acı kayısı çekirdeğinde kanser önleyici madde bulunduğuna dikkat çeken Öz, “BM iyi niyet elçisi Jolie’ye şifa olması temennisiyle kendisine iletilmek üzere ABD Los Angeles Başkonsolosluğumuza Malatya Kayısısı gönderdim” dedi. Öz’ün Amerikalı sanatçıya şifa olması için gönderdiği Malatya kayısısı duyurusu şöyle:

Dünyaca ünlü Amerikalı aktrist ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komisyonu iyi niyet elçisi Angelina Jolie’nin meme ve yumurtalık kanseri riskini artıran “BRCA1" adlı anormal gene sahip olduğunu ve bu yüzden ameliyat geçirdiğini basından öğrenmiş bulunmaktayım.

Kayısı tüketiminin kanser, karaciğer yetmezliği ve kalp krizi gibi birçok hastalık riskini önemli oranda azalttığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. En son İnönü Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, kayısı ve acı kayısı çekirdeğindeki kanser önleyici madde olarak bilinen Amigdalin ve Vitamin B17 adlı maddenin bulunduğunu ortaya koymuştur. Amigdalin Amerika’da kanser önleyici madde olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Bilindiği gibi ekolojik özelliklerinin uygunluğundan renk, tat, koku ve aroma özellikleriyle dünyanın en ünlü kayısı çeşitleri Malatya’da üretilmektedir. Son yıllarda sanat faaliyetlerinde olduğu kadar adını insani yardım faaliyetleriyle de duyuran BM iyi niyet elçisi Jolie’ye şifa olması temennisiyle kendisine iletilmek üzere ABD Los Angeles Başkonsolosluğumuza Malatya Kayısısı gönderdim.

Bu vesileyle sağlıklı yaşam adına doğal sebze ve meyve tüketiminin önemine dikkat çekmek isterim. Sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam sürmemiz temennisiyle.