AKP'li vekil: Adana'yı Vali Hüseyin Coş yüzünden kaybettik



AKP Adana Milletvekili Ali Küçükaydın, partisinin Adana'yı kaybetmesinin nedeninin Vali Hüseyin Avni Coş olduğunu ileri sürdü.

Adanapress.com sitesinin genel yayın yönetmeni Mehmet Poyraz'a konuşan Küçükaydın, yerel seçimlerde, Adana büyükşehir adayında büyük yanlışlık yapıldığını ve ilçelerde büyük kayıpların yaşandığını ileri sürerek, ''Geçen seçim büyükşehir kaybetmiştik, fakat ilçelerin çoğu bizdeydi. Şimdi ise hem büyükşehiri hem de ilçelerin çoğunu kaybettik” dedi.

'AK Parti büyükşehir adayı yanlıştı'

Yerel seçimler çalışması esnasında partisinden kimsenin kendisini aramadığını, istişarede bulunmadığını öne süren Küçükaydın, ''Benim görüşüm alınmadı baştan beri Ak Parti’nin Adana büyükşehir adayının yanlış bir aday olduğunu söyledim. Bizim insanlarımızın oy tercihlerini büyükşehirin adayına göre yapacaklarını genel merkezdeki üst yetkililere ilettim'' diye konuştu.

Kendisine ‘millicilik’ ithamında bulunulduğunu da iddia eden milletvekili Küçükaydın, ''Bana millicilik ithamında bulundular. Adana’da nüfusun yüzde 75’i yerli, bununda yüzde 50’sinde Türkmen hassasiyeti var. Bu hassasiyetinde seçim neticesine etki olmaması mümkün değil. Ortaya çıkan tablo her şeyi açık olarak anlatıyor. 2011 seçimlerinde AK Parti oyları MHP’nin 200 bin farkla önündeydi, bu farklar kapatılarak bir çok ilçemizde aleyhimizde olacak şekilde seçim sonuçlandı. Baştan bu tarafa bu yanlışı yapanlar hesabı vermeliler. Genel merkez yetkililerini yanıltanlar hesap versinler'' şeklinde konuştu.

'Adana valisi seçinmlere olumsuz etki etti'

Küçükaydın, Adana Valisi Hüseyin Avni Coş'un da seçimleri kaybetmelerinde etkili olduğunu söyledi.

Küçükaydın, şu sözleri kullandı:

''Adana genelinde bir başka hususta, gittiği her yerde problem olan Adana Valisi’nin kamu personeli ne gösterdiği zulüm ve baskı, halka karşı gösterdiği olumsuz tavırlar seçim üzerinde ciddi olumsuz etki yaratmıştır. Bu hususu partinin üst düzey yetkililerine intikal ettirdiğim halde ilgisiz kaldılar.''

''Bütün seçimlerde Adana’nın Saimbeyli ilçesinde AK Parti hep birinciydi, yüzde 60’lara varan oranda oy alıyordu, bizim belediye başkanımızın yıpranmışlığı da olabilir. 1000 yıllık geçmişi olan Saimbeyli’de suç işlenmiyor diye adliye kapatıldı. Elbette halkımızda buna duyarsız kalmadı ve tepki gösterdi bunu da yerinde buluyorum.''