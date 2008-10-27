AKP’li vekil 38 yıllık eşinden boşandı

İki dönem üst üste İstanbul Gaziosmanpaşa'da belediye başkanlığı yapan ve AKP'nin kuruluşunda yer alarak 2002 seçimlerinde TBMM'ye giren Recep Koral, 38 yıllık eşi Zeynep Koral'dan tek celsede boşandı.



Koral'ın 38 yıllık hayat arkadaşından ayrılmasının nedeninin, 3 yıl önce tanıştığı eğitimci Hatice İlhan Yıldırım'la yaşadığı ilişki olduğu öne sürüldü.



22 Temmuz seçimlerinden tam bir ay sonra eğitimci Hatice İlhan Yıldırım'ı TBMM'de danışman kadrosuna yerleştiren Koral, 7 çocuk babası. 1948 doğumlu AKP Milletvekili Koral'ın en küçük kızı ABD'de işletme üzerine yüksek lisans eğitimi alıyor.

5 damada, 8’de toruna sahip olan Koral, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü tek celsede boşandığı eşi Zeynep Koral'a 2 daire verdi, ayda 4 bin YTL de nafaka bağladı.

