AKP'li vekilden 'Soma'da gözaltılar gecikti' tepkisi

AKP Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Soma'daki maden faciası sonrasında şirket yetkililerinin 5 gün sonra gözaltına alınmasına tepki göstererek, "300 kişinin can verdiği bir yerde bu kadar gün geçtikten sonra ancak adımlar atılmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum" dedi.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Ali Ercoşkun "Yolda bir trafik kazası olsa ve Allah korusun bu kazada bir vatandaşımız hayatını kaybetse emniyet güçlerinin ya da savcılığın yapacağı ilk iş sürücüyü gözaltına almak olur. Ama 300 kişinin can verdiği bir yerde bu kadar gün geçtikten sonra adımlar atılmasını gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Böylesine önemli bir meselede bu kadar farklı bilginin uçuştuğu bir yerde niye acaba bu şekilde yavaş adımlar atılıyor bunu da merak ediyorum. Hazırlamış olduğumuz meclis araştırma önergesinde tüm bu noktaları en ince detayına kadar yazmaya çalıştık ki olay tüm detayıyla ortaya konulsun. Bu konuda da gayret sarf etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.