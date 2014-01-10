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Politika

AKP'li ve MHP'li üyeler yumruklaştı

Bir kum ocağına ruhsat verilmesi üzerine MHP'li meclis üyesi, AKP'li üyeye saldırdı

10 Ocak 2014 19:40

Kayseri İl Genel Meclisi'nde, bir kum ocağına ruhsat verilmesi üzerine MHP'li ve AKP'li meclis üyeleri arasında çıkan tartırşma yumruklaşmaya dönüştü. MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir, AKP İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Akif Başer'e yumruk attı.
İl Genel Meclisi'nde konuşan MHP Grup Başkan Vekili Halit Demir, Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir kum ocağına ruhsat verilmesi ile ilgili AKP'li üyelerle tartıştı.
Salondaki tartışma, toplantı bitişinde dışarıda da devam etti. Dışarıda süren tartışma sırasında Demir, AKP Sarıoğlan İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Akif Başer'in önce boğazını sıktı ardından Başer'e yumruk attı.
Taraflar diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sakinleştirildi.

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