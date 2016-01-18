AKP'li ve HDP'li milletvekilleri Diyarbakır’da buluştu: STK’lar rol alırsa Sur’daki cenazeler alınabilir

Sokağa çıkma yasağının 48 gündür devam ettiği Diyarbakır’da uzun bir aradan sonra ilk kez AKP ve HDP’li iki vekil, Diyarbakır İşinsanları Derneği’nin (DİSİAD) organize ettiği toplantıda bir araya geldi.

DİSİAD Başkanı Burç Baysal’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ve HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ile DİSİAD Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. T24’e konuşan Baysal, Ensarioğlu ve Tan’ın dernek üyesi olduğunu hatırlatarak, toplantıya ilişkin şunları söyledi:

“Bizim çağrı amacımız bu karanlık günlerden çıkma konusunda düşünceler, yaşam tarzları, ait olduğumuz siyasi kurumlar ne olursa olsun yek vücut olarak buradan bir ışık çıkarma konusunda inisiyatif alınmasıydı. Yaşanan ölümler, insanların 40 gündür evlerinde mahsur kaldıkları bir ortamı tersine çevirmek zorunda olduğumuzu, gerek STK’lar, gerekse siyasi partilerin inisiyatif alması gerektiğini belirttik.

“STK’lar rol alırsa Sur’daki cenazeler alınabilir”

Sayın Galip Ensarioğlu’na özellikle sokakta kalan insanların barınma koşulların sağlanması, yardımların yapılması ve cenazelerin kaldırılması konusunda hükümetin daha fazla rol almasını istedik. Ensarioğlu da hükümetin bu konuda yaptığı açıklamaların net olduğunu, STK’ların özellikle cenazelerin kaldırılması konusunda inisiyatif alacağını deklare etmesi durumunda sokağa çıkma yasağının cenazelerin alınması için kaldırılabileceğini söyledi. Sayın Altan Tan da mevcut savaş ortamından çıkılması için hertürlü inisiyatifi almaya hazır olduğunu söyledi. İlerleyen günlerde toplantımızın detaylarını kamuoyuna paylaşacağız.”