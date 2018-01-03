AKP'li üyeler şortla dans eden çocukları "tahrik edici' bulmuştu; RTÜK'ten TV8'e ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun AKP'li üyelerinin (RTÜK) 'Yetenek Sizsiniz' programında 7 ile 11 arasındaki çocukların şortla dans etmesini 'tahrik edici' bulmasının ardından RTÜK, Acun Ilıca'nın sahibi olduğu TV8'e para cezası verdi. RTÜK, cezayı kanalın, reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek şekilde belirlerken Hürriyet, bu miktarın yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ettiğini belirtti. RTÜK, Hadise'nin 'Sıfır tolerans' klibi nedeniyle de müzik kanalarına ceza kesti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun AKP'li üyeleri (RTÜK) Acun Ilıca'nın sahibi olduğu TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz adlı yarışmada yaşları 7 ile 11 arasındaki çocukların şortla dans etmesini 'tahrik edici' bulmuş ve kanala ceza verilmesini istemişti.

TIKLAYIN-RTÜK'teki AKP'li üyeler: Yetenek Sizsiniz'de şortla oynayan çocuklar tahrik edici!

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, TV8'in “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi.

Bu program nedeniyle kanala reklam gelirinin yüzde 2’sine denk gelecek bir para cezası verildi. Bu ceza da yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor.

RTÜK, müzik kanallarında yayınlanan Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibi nedeniyle; Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası verdi. Kanalın, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar verildi. Kliple ilgili hazırlanan uzman raporunda şu ayrıntılar yer aldı:

Âhlaki gelişimi olumsuz etkiler

“Söz konusu video klipte yer alan bir takım görüntülerin video klibin yayınlandığı saat dilimi göz önüne alındığında çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya âhlaki gelişimlerine zarar verebilecek türde bir içerik ihtiva edebileceği düşünüldüğünden rapor hazırlanmıştır.

Çok samimiler

Klipte şarkıcı Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşı olan bir erkek oyuncuya yer verilmektedir. Söz konusu klip erkek oyuncunun üst tarafı çıplak bir şekilde. Hadise’nin ise üstünde beyaz bir gömlek ve alt tarafının da sadece gömlekle kısmen kapatılarak yer aldığı ve ikilinin son derece samimi bir vaziyette bilindiği sahne ile başlamaktadır. Klibin yayın saati olarak 11:0’de başlayan ve mevzuatımız açısından problemli olduğu düşünülen görüntülerde şarkıcı Hadise daha sonra üstünde sütyen bikini görünümündeki bir kıyafetle jakuziye girmekte, üstü çıplak vaziyetteki erkek oyuncunun Hadise’ye ve Hadise’nin rol arkadaşına olan dokunuşları ekrana gelmektedir. Erkek oyuncu Hadise’nin bacaklarına dokunurken, Hadise de erkek oyuncunun kimi yerlerini öpüp kokluyor. İkilinin aynı yatakta yer aldığı samimi görüntülere de yer veriliyor.