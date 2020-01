RTÜK'teki AKP'li üyeler: Yetenek Sizsiniz'de şortla oynayan çocuklar tahrik edici!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun AKP'li üyeleri (RTÜK) Acun Ilıca'nın sahibi olduğu TV8'de yayımlanan Yetenek Sizsiniz adlı yarışmada yaşları 7 ile 11 arasındaki çocukların şortla dans etmesini 'tahrik edici' buldu.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, TV8’de yayımlanan Yetenek Sizsiniz programında yaşları 7 ile 11 arasında değişen küçük kızların şort giyerek yaptıkları dans gösterisi, RTÜK’te skandal bir tartışmaya neden oldu. Gösteri için “Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar, söz konusu yarışmada yayın yoluyla istismar edilmişlerdir” değerlendirilmesinin yapıldığı uzman raporuna göre kanala ceza verilmesini savunan AKP’li üyeler, görüşlerini “Millet tahrik oluyor” sözleri ile savundu. Konya’da felsefe dersi öğretmeni Ercan Harmancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı “Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar”, “Beden eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor” ifadelerini içeren paylaşımın bir benzeri RTÜK’te yaşandı. TV8’de 14 Aralık’ta yayımlanan Yetenek Sizsiniz programı, üst kurulda sert tartışmalara neden oldu.

‘Yayın yoluyla istismar’

Şikâyet üzerine hazırlanan uzman raporuna göre, programda, performanslarını sergilemek üzere yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan “Queen of The Dans” grubu sahneye çıktı. RTÜK uzman raporunda, gösteri ile ilgili olarak, “Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar, söz konusu yarışmada yayın yoluyla istismar edilmişlerdir. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında çocukların ihmal ve istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Türkiye’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğunun belirtildiği raporda, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin de “Taraflardan her biri, medyayı çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarının tüm yönleri ile ilgili uygun bilgileri sağlamaya teşvik edecektir” maddesi anımsatıldı.

‘Millet tahrik oluyor’

Raporda, kanala, “yayınlar çocuklara karşı istismar içeremez” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i kadar idari para cezası ve 5 gün program durdurma cezasının verilmesi istendi. Rapor, geçen hafta, üst kurul toplantısında gündeme geldi. Üyeler arasında tartışma yarattı. Edinilen bilgiye göre kanalın cezalandırılması isteyen AKP’li üyeler, çocukların şortlu görüntülerinden “milletin tahrik olduğunu” söyledi. Muhalif üyelerin ise bu skandal sözlere karşı “O zaman size de pedofil derler” karşılığını verdiği öğrenildi. Tartışmalar nedeniyle kanala ceza isteyen raporda karar yeter sayısı çıkmadı. Rapor bu perşembe günü düzenlenecek üst kurul toplantısında tekrar gündeme gelecek.