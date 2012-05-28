AKP'li Üstün: Hangi aylıkken yapılırsa yapılsın fark etmez, kürtaj insanlık suçudur

AKP'li TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün Türkiye'de gebelikten belirli bir süre sonra kürtajın yasak olduğunu belirterek "Hangi aylıkken yapılırsa yapılsın fark etmez, kürtaj insanlık suçudur" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, anne karnında hayatını devam ettiren insana karşı yapılacak her müdahalenin yasaklanması gerektiğini belirterek, “Kürtaj, bir insanlık suçudur. Kürtaj ile doğacak çocuğun yaşam hakkı elinden alınmaktadır” dedi. Üstün, kürtajın cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, kürtajın Türkiye'de tartışılıyor olmasının önemli olduğunu söyledi.Kürtajın kötü bir şey olduğunu, hukuk açısından da kabul edilemez olduğunu söyleyebileceğine dikkati çeken Üstün, şöyle konuştu:

“Kürtaj, bir insanlık suçudur. Kürtaj ile doğacak çocuğun yaşam hakkı elinden alınmaktadır. Belirli bir aydan sonra hayatın başladığını kabul etmek, büyük bir yanılgıdır. Artık, bu yanılgının toplum genelinde giderilmesi gerekmektedir. Toplumumuzun da yavaş yavaş bu yanılgıdan kurtulduğunu görüyoruz. Yeni Ceza Hukuku mantığı da bu şekilde gelişmekte olup, anne karnında hayatını devam ettiren çocuğun maddi manevi varlığına karşı yapılan saldırılar cezalandırılmalıdır. Kürtaj olayı, çok çeşitli açılardan yorumlanabilmektedir. Tüm bunların dışında çocuğu taşıyan annenin de hayatı tehlikeye girmektedir. Bu nedenle de kürtaja ceza verilmemelidir.”

Kürtajın yasaklanmasının Amerika'da uzun yıllar boyunca tartışılan bir konu olduğunu anımsatan Üstün, “Hatta seçimlerde de kullanıldı. ABD'nin en önemli gündem maddelerinden birini oluşturmuştu. Türkiye'de de artık bu meselenin yavaş yavaş tartışılıyor olması, önemli bir olaydır. Tabii artık hayatın ne zaman başladığı tam net olarak bilinmediğine göre, böylece belirli bir süre koymak yanlış bir durumdur” ifadelerini kullandı.



“Anne karnındaki bebeğe karşı her müdahale yasaklanmalı”

Türkiye'de gebelikten belirli bir süre sonra kürtajın yasak olduğunu hatırlatan Üstün, kürtajın hukuki olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

“Anne karnında hayatını devam ettiren insana karşı yapılacak her müdahale yasaklanmalıdır” diyen Üstün, “Hangi aylıkken yapılırsa yapılsın fark etmez, kürtaj insanlık suçudur. Ben, şu ankinin aksine, hayatın daha önceden başladığına inanıyorum. Bu işin çok farklı boyutları var zaten. İnsan hakları boyutu var, Ceza Hukuku boyutu var, gelenek ve görenek gibi boyutları da var” şeklinde konuştu.

Toplumun kürtaj konudaki düşüncesini öğrenmek gerektiğine işaret eden Üstün, sözlerini şöyle tamamladı: “Bunun için gerekli tartışma ortamı var ülkemizde. Bunun ardından olayı değerlendireceğiz. Şu anda TBMM'nin gündemi çok ağır. Bu konunun gündemimize alınması için biraz beklememiz gerekmektedir. Çünkü çok sayıda konu var elimizde ama bizim yaklaşım tarzımız da budur. Önümüzdeki günlerde gündemimize alabiliriz bu konuyu ama öncelikli olarak elimizdeki işleri bitirmemiz lazım.”