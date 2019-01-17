AKP'li Üsküdar Belediyesi, vergi borcuna karşılık camiyi hazineye devretme kararı aldı

AKP'li Üsküdar Belediyesi, vergi borcuna karşılık mülkiyeti kendisine ait olan 2012'de açılan Çengelköy’deki Güzeltepe Birlik Camii’ni 29 milyon 732 bin 950 TL bedel üzerinden Maliye Hazinesi’ne devretme kararı aldı. CHP'li meclis üyeleri karara itiraz etti.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre,

Ocak ayı oturumlarında Meclis gündemine getirilen teklifte Üsküdar Çengelköy’de yer alan 4 bin 574.30 metrekare alana sahip Güzeltepe Birlik Camii’nin, ilçe belediyesinin ve sermayesi belediyeye ait Üsküdar Kent Hizmetleri A.Ş’nin vergi borçlarına mahsuben Maliye Hazinesi’ne devredilmesi düşünüldü.

Teklifte, caminin Diyanet İşleri Başkanlığı’na tahsis edileceği, değerinin de toplam 29 milyon 732 bin 950 lira olduğu ifade edildi.

Söz konusu teklif, CHP’li meclis üyelerinin “ret” oyuna karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Karara tepki gösteren CHP’li Meclis üyesi Nezih Küçükerden, “Üsküdar’da cami satmaya devam ediyorlar. Üsküdar Belediyesi borçlarına karşılık bir camiyi daha satarak geçmişten gelen geleneğini sürdürdü” diye konuştu