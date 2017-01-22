AKP'li Ünal'dan Cemil Barlas ve Fuat Uğur'a 'hamam böceği' benzetmesi!

AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, anayasa değişikliği teklifi oylaması sırasında Meclis'te kendini kürsüye kelepçeleyerek eylem yapan Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında cinsiyetçi paylaşımlarda bulunan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur ve A Haber'de program yapan Cemil Barlas'ı "hamam böceği"ne benzetti.

Köşe komşusu İsmail Kılıçarslan'ın Yeni Şafak'ta "Çok bunaldık be reis" başlığıyla yayımlanan yazısını sosyal medya hesabında paylaşan Ünal, "İsmail kardeşim yine pek güzel, pek gönülden yazmış. Lakin, eve hamam böcekleri girdi diye de bunalmayalım. Bahar temizliğinde giderler..." diye yazdı.

İsmail Kılıçarslan dün (21 Ocak 2017) yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendisini kelepçeyle meclis kürsüsüne bağlayan CHP'li kadın milletvekili üzerinden hiç anlamadığımız, hiçbir zaman da anlayamayacağımız -hatta iyi ki anlamadığımız ve iyi ki anlayamayacağımız- şekilde 'seks içerikli, derili merili' espriler yapmayı 'uygun' bulan adamla aynı kafada, aynı safta, aynı mahallede sanılmaktan çok bunaldık be reis"

"Kendilerinin geçmişte neler yazdığını çok iyi bildiğimiz ve 'insandır, değişir' dediğimiz bazılarının her seferinde ağızlarından salyalar akıtarak 'alayınız hainsiniz, bir tek biz en hakiki öz reisçiyiz' diyerek terör estirmelerinden çok bunaldık be reis"

"Yeni Şafak'ın kırmızı pantolonlu, gezici İslamcısı..."

Cemil Barlas ise, İsmail Kılıçarslan'ın yazısıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda şunları söylemişti:

"Yeni Şafak'ın kırmızı pantolonlu, zayıf karakterli gezici İslamcısı benim varlığıma isyan ettiyse tam doğru noktadayım demek. Ey Yeni Şafak, başkanlık meclisten geçti. Davutoğlu siyaseten gömüldü. Anladık ona oynadınız; ama bitti alışın artık"